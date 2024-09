Externí autor 14. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Sexbomba 60. let Olga Schoberová má jedinou dceru Sabrinu. Ta následuje své rodiče a dnes je ve filmovém světě jako ryba ve vodě. Po mamince zdědila krásu, a ačkoliv není herečka, o práci nouzi nemá. Spolupracuje s těmi největšími hollywoodskými esy.

Sabrina Harris brzy oslaví šestapadesáté narozeniny. Kromě toho, že její matka je slavná česká herečka Olga Schoberová, tak tatínek byl zase kulturista a herec Brad Harris.

S tím se Schoberová seznámila na natáčení v Německu, kdy jí už naše herecká scéna začala být malá. Díky Harrisovi se také dostala až do amerického Hollywoodu. Pár se vzal v roce 1967, ovšem o dva roky později už přišel rozvod. Ačkoliv manželství vydrželo jen dva roky, vzešla z něj krásná dcerka Sabrina.

Schoberová mezi hollywoodskou smetánkou

Netrvalo dlouho a Olga se provdala znovu, jejím druhým manželem byl americký filmový producent John Calley. S tím se zase poznala díky Miloši Formanovi, který ji přivedl na jeden večírek k Barbře Streisand. Tímto sňatkem se Schoberová dostala mezi nejvyšší hollywoodskou smetánku, protože její manžel se záhy stal prezidentem společnosti Warner Bros.

Kariérně s touto situací nijak nenaložila, ostatně do hereckého důchodu odešla už ve čtyřicet letech, nicméně v jejich luxusním domě v Beverly Hills se dveře netrhly a na návštěvy k nim chodili například Paul Newman, Clint Eastwood nebo Robert Redford. Ani toto manželství ale nevydrželo, ačkoliv to bylo déle než s Harrisem. Rozvod přišel po dvaceti letech.

Schoberová pak chvíli pobývala ve Francii, dokonce chvilku i v Česku. Dnes žije střídavě v Americe a v rodné vlasti, nicméně po herectví se jí prý rozhodně nestýská. Ráda je stran pozornosti médií a užívá si klidu.

Její dcera narozdíl od ní buduje svou kariéru svědomitě. Ve světě filmových klapek a červených koberců se jí líbí a dnes tak spolupracuje s hereckými hvězdami první velikosti. Kromě Angeliny Jolie, se kterou Harris natáčela před několika lety v Londýně mezi její klienty patří i Julia Roberts, Matthew Broderick nebo Matt Damon.

Sabrina mluví výborně česky, Olgu navštěvuje

Sabrina pracuje jako stylistka a kostymérka a její maminka je na ni právem pyšná. „Jsem ráda, když pracuje v Evropě, má to do Prahy, co by kamenem dohodil. Mluví výborně česky, takže když za mnou přijede do Česka, nikdo nepozná, že tady nežije,“ cituje slova někdejší herečky web Blesk.cz.

Za svou dokonce přijal Sabrinu i Schoberové druhý manžel, ostatně pro ni byl víc otcem než Harris, se kterým prakticky nevyrůstala. „John už zemřel, ale Sabrina s ním měla překrásný vztah, stejně jako má dodnes s otcem Bradem. Pravidelně se stýkají a náramně si rozumí, i když s ním vlastně nikdy vůbec nežila, po roce jsme se rozvedli,“ pokračuje Olga.

John Calley zemřel v roce 2011, Brad Harris, Sabrinin biologický otec pak o šest let později. Sabrina žije v New Yorku se svým manželem, kterým je filmový produkční, pár je bezdětný. „Děti ještě nemá, má pořád moc práce. Já ale vůbec netoužím být babičkou, tak jí to nevyčítám,” říká Schoberová.

O peníze nouzi nemají ani jedna

Obě dvě dámy si na živobytí stěžovat rozhodně nemůžou. Mohly by dokonce pronajímat vilu v Los Angeles, ale jak říká sama dávná sexbomba, nemá to zapotřebí. A tak dům zeje prázdnotou, Schoberová tam jezdí minimálně, Harris vůbec.

„Měla jsem a máme s dcerou pěkný život. Sabrina mi dělá jenom radost a nemůžu se dočkat, až mě zase přijede navštívit,“ uzavírá celou věc Olga Schoberová.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli • 0 success_fill Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr • 0 success_fill Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet • 0 success_fill Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet Hlasovalo: 0

Zdroje: blesk.cz, zeny.iprima.cz