Olga Schoberová patřila mezi nejkrásnější herečky šedesátých let. A to nejen ty československé, ale světové! Její krása jí otevřela dveře do Hollywoodu, na večírcích se setkávala s největšími hereckými esy. Dnes ale žije v ústraní. Jaký byl život české Brigitte Bardote?

K doživotní slávě stačila krásné Schoberové pouhá čtveřice filmů. V roce 1964 ztvárnila nevinnost samu se jménem Winnifred v komedii Oldřicha Lipského – Limonádový Joe, vynálezkyni s antigravitačními rukavicemi ve filmu z roku 1966 s názvem Kdo chce zabít Jessii?, ve filmu Pane, vy jste vdova! režiséra Václava Vorlíčka si zahrála objekt zájmu jednoho nesmělého astrologa a v parodii Adéla ještě nevečeřela překvapila svým druhým životem v nočním klubu. Vosí pas, dlouhé nohy, podmanivá kukadla K tomu, stát se herečkou, měla předpoklady už od doby, kdy studovala na ekonomické škole. Její půvabný a symetrický obličej, dlouhé nohy až do nebes a velká podmanivá kukadla nemohla uniknout pozornosti jak obyčejným lidem, tak těm od filmu. close Magazín Filmová hádanka: Z jakého filmu je tento záběr Jiřího Hrzána s přihlouplým výrazem? Chytří na to přijdou gallery 5 A tak, i když po dokončení studií nastoupila jako fakturantka do pražského podniku Technomat, který vyráběl žárovky, netrvalo dlouho a blonďatá panenka s dlouhýma nohama a vosím pasem už stála před kamerou. Poprvé tomu bylo v roce 1961 v dokumentu Václava Táborského s názvem Václavské náměstí, kdy mladé dívence bylo pouhých osmnáct let. Takzvaně „na větvi“ z ní byl i kreslíř Kája Saudek, který byl bratrem fotografa Jana Saudka a s Václavem Vorlíčkem výtvarně spolupracoval na mnoha jeho filmech. Saudek dokonce prý Olze poradil, aby se obarvila na blond. Ctitele měla i v zakladateli Playboye Kája ale byl jen jeden z mála, kteří se stali obdivovateli této krásné mladé dámy. Ctitele měla Schoberová také v Miroslavu Plzákovi nebo režisérovi Juraji Jakubiskovi. Půvab této československé krásky zazářil až za oceán, všiml si jí totiž sám Hugh Hefner, zakladatel časopisu Playboy. Na jeho titulní stránce se Schoberová objevila v roce 1964, kdy podtitulek zněl „Dívky z Ruska a zemí za železnou oponou“. Pokud si ovšem představujete na přebalu (polo)nahou Schoberovou, nenechte se zmýlit. Na „playboyovské“ poměry herečka pózovala vskutku netradičně. Byla zahalená celá do černé a vidět jsou jen její dokonalé nohy. Svého prvního manžela potkala Schoberová na natáčení filmu Tajemství čínského karafiátu. Jeho jméno bylo Brad Harris a byl to americký herec a kulturista. A za ním se také Schoberová přestěhovala do Hollywoodu. Manželství ale nevydrželo a skončilo rozvodem. Byla prostě prý jen hezká Druhého manžela jí jako na podnose naservíroval český režisér Miloš Forman, který ji vzal na večírek k Barbře Streisand. Jednalo se o Johna Calleyho, pozdějšího prezidenta společnosti Warner Bros. Ačkoliv díky svému manželovi měla Olga přístup do nejvyšších pater hollywoodské smetánky, nikdy toho nevyužila. Z tohoto „vínku“ jí postačilo, že k nim domů jezdili na dýchánky hvězdy jako Paul Newman, Clint Eastwood nebo Robert Redford. Poslední film natočila Olga Schoberová v roce 1983 a poté už se nikde neobjevila. Jak sama přiznala, herectví jí nechybí, a dokonce se herečkou ani nikdy necítila být. Byla prostě prý jen hezká. Když se rozvedla podruhé, vrátila se do rodného Česka, kde dnes také poklidně žije. Usídlila se v Praze, stran médií a veškerého humbuku. V kontaktu s Hollywoodem je díky své dceři Sabrině, kterou má s již zesnulým Bradem Harrisem. Ta je totiž stylistka a kostymérka a spolupracuje s hvězdami, jako je například Angelina Jolie. close Magazín Tato holčička v pozdějším věku dobyla i Hollywood: Poznáte na 70 let staré fotografii českou herečku? Zdroje: medium.seznam.cz, zena.aktualne.cz, blesk.cz

