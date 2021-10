Olgoj Chorchoj: Vypadá jako střevo plné krve a zabíjí, tvrdil český vědec

Olgoj chorchoj

O obrovském pouštním červu, který dokáže usmrtit člověka i na dálku šesti metrů, slyšel každý mongolský pastevec. Nikdo o něm nemluví, protože už vyslovení jeho jména přináší neštěstí. Spatřil ho někdo na vlastní oči? To sice ne, avšak každý zná někoho, kdo se s ním setkal. Mezi pastevci se vyprávějí i historky, kterak obávaný olgoj chorchoj vyvraždil celou rodinu.

Západní svět se o tajemném pouštním tvoru poprvé dozvěděl v roce 1926 z knihy paleontologa Roye Chapmana Andrewse, který v jeho existenci nevěřil, ale zaznamenal legendy, jež o něm v mongolské části pouště Gobi kolovaly. Od té doby se do Mongolska vypravilo mnoho výzkumníků a dobrodruhů, aby zabijáckého červa našli a vyfotografovali. Nikomu se to dosud nepodařilo.

Výzkum ovšem znesnadňují nehostinné podmínky pouště i neochota pastevců se o příšeře bavit. Až do roku 1990 navíc v Mongolsku panoval tvrdý komunistický režim, který olgoje chorchoje označil za přežitý mýtus a k expedicím do pouště nevydával povolení.

Mackerleho expedice

Ihned po pádu diktatury se do Gobi vypravil český badatel a záhadolog Ivan Mackerle (1942 - 2013), doprovázen dvěma přáteli, z nichž jeden byl profesí fotograf a druhý lékař. Dlouho jim trvalo, než se od pastevců dočkali prvních výpovědí. Pozoruhodné bylo, že každý červa popisoval stejným způsobem, i když ho nikdo z nich na vlastní oči nikdy neviděl. Všichni však tvrdili, že znají někoho, kdo ho osobně spatřil.

Źádného očitého svědka se přesto Mackerlemu nepodařilo dohledat. Musel se spokojit s tím, co se o příšeře vyprávělo: červ prý dorůstá délky až jednoho metru a svým zjevem připomíná střevo naplněné krví. Na první pohled se nedá poznat, kde má oči a kde ocas, a pohybuje se kroutivým pohybem do strany, jako by sebou zametal. Jeho tělo je pokryto tak silným jedem, že vás usmrtí jediný dotyk. Jed dokáže olgoj chorchoj vystříknout i na dálku několika metrů.

Většinu času naštěstí tráví zahrabán v písku a vylézá převážně jen v období června a července, většinou po dešti jako žížala. Do obyčejné mírumilovné dešťovky má ale daleko. Zoologové dokonce neznají žádný živočišný druh, který by se jedovatému písečnému červu podobal.

Tvor z doby dinosaurů?

V australských písečných přesypech žije scink uťatý, jehož hlava je rovněž těžko rozeznatelná od ocasu, červa ale v ničem nepřipomíná. Patří mezi plazy z řádu šupinatých a pohybuje se na krátkých nožičkách. Pokud bychom hledali mezi jedovatými druhy červího vzhledu, napadly by nás snad jen pásnice, které ale žijí v moři.

Ivan Mackerle vyjádřil domněnku, že by mohlo jít o dosud neobjeveného tvora z prehistorických časů, který se adaptoval na měnící se klimatické podmínky a podařilo se mu přežít do dnešní doby. Badatel přitom poukázal na bohatá naleziště ostatků dinosaurů v dané oblasti.

Temný přízrak pouště

Olgoje chorchoje se mu nicméně nepodařilo najít, i když se ho se svým týmem snažil z písku vypudit třaskavinami. S výzkumem skončil po zvláštním zážitku, jenž hraničil s nadpřirozenou zkušeností. V noci se mu zdál sen, ve kterém mu odporný červ skočil na záda. Probudil se s úlevou, že šlo jen o noční můru, ale zároveň pociťoval úpornou bolest v zádech. Vzbudil proto svého kamaráda lékaře. Ten se nestačil divit. Mackerle měl záda posetá krevními výrony, které přibývaly i další den. Badatelovi hrozilo selhání srdce a musel se vrátit domů.

Později přemítal, zda olgoj chorchoj není jen přízrakem, jehož představa v obyvatelích pochmurných písečných plání vyvolává závažné psychosomatické potíže. Čím více se jím v mysli zaobíráte, tím více se blížíte kolapsu. Možná i proto se jméno bájného tvora nesmí ani vyslovit. V případě Mackerleho mohla zapůsobit i sugesce; den před noční můrou totiž potkal místního šamana, který ho varoval, že ho čeká smrt, pokud písečného červa nepřestane hledat.

Je možné, že šlo jen o selhání organismu z náročné cesty. Přesto si badatel odnesl z Mongolska ponaučení, že s tajemnými jedovatými červy si není radno zahrávat.

