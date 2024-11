Vlasy jsou korunou ženské krásy. To platí především pro ženy zralého věku, které chtějí stále působit mladistvým dojmem. Které účesy je omladí?

Vlasy korunou krásy

Krásné a lesklé vlasy jsou pro každou ženu důležitou součástí jejího vzhledu. I proto ženy celého světa utrácí mnoho peněz za kvalitní kosmetiku a kadeřnické služby.

Zdravé a krásné vlasy ale nejsou tím jediným, nad čím ženy musí přemýšlet. Je to i účes, který zvolí a který jim může v krásném vzhledu pomoci nebo mu naopak uškodit.

Obzvláště pozorné by pak měly být ženy zralého věku, které si přejí vypadat hezky a působit mladistvým dojmem. Pro ty je výběr správného účesu skutečně důležitý.

Zralé ženy většinou vědí, co chtějí a jsou dostatečně sebevědomé na to, aby to měly. Proto jim volba správného účesu může ještě více pomoci ukázat, kým jsou.

Jaké jsou ty správné účesy pro ženy zralého věku, které je omladí, se dozvíte v následujících řádcích. První účesem, který se podle kadeřníků hodí pro ženy 50+, je Klasický bob neboli varianta mikáda.

Omlazující účesy

Bob je nadčasovou klasikou, který dodá vlasům objem a působí hravým a mladistvým dojmem. Obzvláště přínosný je právě pro ženy nad 50, kterým může vlasy vyloženě ozdravit.

Omlazující účesy pro zralé ženy:

Zdroj: Youtube

Pokud by pro vás délka klasickou boba byla příliš krátká, můžete zvolit variantu lob, tedy mikádo sahající pod ramena, které při přechodu z dlouhých vlasů neznamená takový šok.

Druhým účesem, který omladí ženy nad 50 let, je zesvětlení kontur vlasů kolem obličeje. Právě prosvětlení předních pramenů zjemní tvář zralé ženy a napomáhá zvýraznit krásu očí.

Prosvětlení předních pramenů u žen nad 50 prozáří obličej a žena bude vypadat mnohem mladším dojmem. Správné stínování vlasů navíc podle odborníků na vlasy a vlasových stylistů podpoří ženskost každé ženy.

Posledním účesem, který je podle vlasových stylistů dokonalou volbou pro zralé ženy, je jsou vlny. Vlny působí dívčím dojmem, který dodá ženám nad 50 mladistvý a hravý styl.

Vlny jsou navíc jedinečnou volbou pro ženy, které se ani ve vyšším věku nechtějí vzdát dlouhých vlasů a přesto si přejí vypadat upraveně a hezky. Lehce provlněné vlasy dodají zralým ženám šmrnc a vypadají lépe než rovné vlasy.

kobieta.wp.p, www.msn.com, www.byrdie.com