Legendární komedie režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského letos slaví už čtvrt století. Cesty herců, kteří se v dnes již kultovním snímku objevili, se rozeběhly různými směry. Tipli byste si, co dnes dělá hezoun Elien?

Lamač dívčích srdcí, a především toho Jindřiščina, rozervaný drsňák s pronikavým pohledem Elien, uhranul nejednu divačku. Romance dvou mladých lidí jako by ilustrovala celý nádech hořkosladké komedie z dob socialismu. Režisér Jan Hřebejk bere diváka zpět do roku 1968, do dob, kdy se stála fronta na banány, lidé se oslovovali “soudruhu” a ruské tanky byly doslova za dveřmi.

Celé nešťastné období za vlády komunistů a posléze ruské okupace je lemováno dávkou humoru, který je českému národu vlastní. Geniálně vykreslené situace, které ilustrují snad každou domácnost v té době, vykouzlí úsměv leckterému divákovi i přesto, že někteří si tuto dobu velmi dobře pamatují a vědí, že to tehdy nebylo lehké.

Představitel Eliena, chlapce, jehož rodiče emigrovali do Ameriky a svou nepřítomnost chlapci kompenzovali posíláním dárků, Ondřej Brousek prozradil, že je i dnes nesmírně rád, že mohl být součástí tohoto kinematografického veledíla.

„Jsem strašně rád, že jsem se v tak dobrém filmu, který se stal fenoménem, mohl objevit. Šťastnou náhodou se tam sešlo všechno správně. To se stává třeba jednou za život. Je to kvalitní film, který se ještě stal populárním. Můžu být součástí skvělých uměleckých projektů, ale co s tím, když o nich nebude nikdo vědět,” uvedl v rozhovoru pro web novinky.cz.

Na studium hudby byl moc líný, dnes stejně koncertuje

Když ho Hřebejk obsadil do role “máničky" Eliena, bylo Brouskovi pouhých sedmnáct let. Tehdy ještě nevěděl, že se stane součástí něčeho, co lidé budou milovat i po pětadvaceti letech existence. Ondřej je nejmladším ze slavného rodinného klanu Brousků, jeho otec je Otakar Brousek mladší a matka Zuzana Mixová, která je také herečka.

Odmalička ovšem více tíhl k hudbě než k herectví. Nicméně vystudoval právě to druhé, jak sám říká, z čisté lenosti. „Kdybych byl kapku pilnější a usilovnější, asi bych koncertoval jako pianista,“ prásknul na sebe sám svůj neduh herec a hudebník. Jeho dětský sen se mu ale i tak do jisté míry splnil. I když vystudovaným hudebníkem není, působí v kapele Monkey Business jako klávesista po boku zpěváka Matěje Rupperta.

Gondíkovou podvedl a utekl za dcerou kosmonauta

Jeho chlapecké kouzlo a schopnost očarovat ženská srdce mu vydrželo i do dospělosti. Jeho šarmu podlehla nejprve o osm let starší herečka Adéla Gondíková, do které se zamiloval už na konzervatoři a kterou si posléze i vzal. V roce 2004 se jim pak narodila dcerka Nela. Jenže manželství nemělo dlouhého trvání, Brousek se totiž zakoukal do své kolegyně Anny Remkové, která je čirou náhodou dcerou někdejšího československého kosmonauta Vladimíra Remka.

Gondíková tehdy z divadla odešla, když zjistila, že je jí její manžel nevěrný. Rozvod se pak dlouhou dobu nekonal, což bylo pro herečku velmi těžké. „Od prvního dne, co jsem se o všem dozvěděla, už spolu nejsme. Nebavíme se, a proto zatím ani rozvod není v běhu,“ uvedla tehdy pro web blesk.cz.

S druhou manželkou Annou Remkovou má Brousek další dvě děti, syna Františka a dcerku Haničku. Pár je spolu od roku 2011 a jsou spolu dodnes. Adéla Gondíková našla své štěstí u herce Jiřího Langmajera.

