Hudebník Ondřej Brzobohatý je dnes šťastně ženatý s moderátorkou Danielou Brzobohatou. Je to ovšem jeho již třetí manželství. Kromě modelky Taťány Kuchařové si své ano v minulosti řekl ještě s pohlednou produkční Johanou, jejich vztah ale skončil neslavně.

V mládí se Ondřej Brzobohatý zamiloval do krásné, ale nepříliš majetné Johany Indrákové. Ta pracovala na Nově v oblasti produkce a PR managementu a se známým muzikantem randila pět let.

Poté se Brzobohatý osmělil a požádal svou lásku o ruku. Jeho rodiče, Radek Brzobohatý a Hana Gregorová, z toho, kulantně řečeno, neměli vůbec radost. Domnívali se, že se syn žení z donucení a jeho nastávající spíše než o lásku jde o získání známého příjmení.

Jejich antipatie k budoucí snaše byly dokonce natolik silné, že se rozhodli veselku zcela bojkotovat a nezúčastnit se jí. To ale Ondřeje Brzobohatého neodradilo, a tak se svou pohlednou partnerkou šel k oltáři bez jejich požehnání a podpory.

Utajený církevní obřad se konal pod Pražským hradem v Ledeburských zahradách a novomanželé se poté i se svatebčany přesunuli za Prahu, kde měli již naplánovanou oslavu jejich úředně posvěceného svazku.

„Život na psí knížku mě moc nebaví, chtěl jsem víc, proto jsem si Johanku vzal,” sdělil nadšený Ondřej Brzobohatý pro iDNES.cz bezprostředně poté, co vstoupil do chomoutu.

„Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu. Ondrovi to všechno nevadí. Je to jeho život, on se tak rozhodl. S Radkem si myslíme, že je na manželství ještě příliš mladý a celá ta svatba je zbytečná. Vždyť žijí v pronajatém bytě, nemají děti... Tak k čemu svatba? Jen proto, aby se jeho žena mohla podepisovat jako Brzobohatá,” řekla tehdy nevybíravě Hana Gregorová podle webu Expres.cz.

Za rozchodem mohla stát nenaplněná touha po dítěti

Na její slova nakonec došlo. Manželství totiž vydrželo pouhé čtyři roky, než se definitivně rozpadlo.

Co přesně stálo za koncem vztahu, není veřejně úplně známo, ovšem říká se, že se manželé neúspěšně pokoušeli o miminko a za tímto účelem dokonce podstoupili asistovanou reprodukci.

Početí se dvojici ale nepodařilo ani přes snahu lékařů a krátce poté šli manželé od sebe. Je tak možné, že psychicky náročný proces, který se s umělým oplodněním pojí, zkrátka jejich lásku zcela zahubil.

Dnes žije Johana s partnerkou v zahraničí

Po rozvodu se Johana Indráková odstěhovala z Česka, ovšem již po boku své nové lásky. Tou však překvapivě nebyl muž, ale žena. Jednat se mělo o její kolegyni z bývalé práce, do které se zamilovala a společně s ní odcestovala na Srí Lanku.

Kromě toho si pohledná produkční změnila jméno a nyní se jmenuje Johana Arletová. V novém domově se obě dámy vrhly na podnikání a otevřely resort Simple Peace v Tangalle.

Ve svém letovisku nyní pořádají speciální pobyty se cvičením jógy a osobním rozvojem v duchu východních filozofií. Podle obsahu jejich sociálních sítí to vypadá, že jsou spolu i nadále šťastné a daří se jim jak v osobním, tak pracovním životě.

