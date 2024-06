Externí autor 28. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Hudebník Ondřej Havelka neměl o krásné ženy ve svém okolí nouzi, muž, který vypadá, jako by právě vypadl z prvorepublikového filmu musel podlomit kolena nesčetně dámám. On sám jich měl v životě plno a tři z nich dokonce pojal za manželky. Jak to bylo s jeho poslední ženou Alicí?

Ondřej Havelka je, co se týká jeho soukromí, na slovo velmi skoupý. Pečlivě si jej střeží a v posledních letech se ani, kromě svých plánovaných koncertů s Melody Makers, na veřejnosti neukazuje. Co o něm tedy víme, je to, že bydlí v Praze, kde byl dokonce jmenovaný čestným občanem Prahy 5.

Tento čestný občan zde bydlí se svou třetí manželkou Alicí Kovácsovou. Manželé dnes vypadají spokojeně a žijí v harmonii, ne vždycky tomu tak ale bylo. Alice totiž jako mladá měla spadeno na Karla Gotta. Ačkoliv, nebo možná protože, jí bylo pouhých sedmnáct let, se rozhodla ho kontaktovat.

Debaty o tom, jestli je dítě jeho

Mistrovi tehdy bylo o deset let více, nicméně mladé Alici se podařilo na něj sehnat telefon a zavolala mu. Pro deník Blesk před lety uvedla, že mu nabídla, že mu upeče něco dobrého. „Rodiče prý odjeli z domu pryč, anebo je pryč poslala, to dodnes nevím. Přiznám se, že mě svou bláznivou žádostí šokovala a vzbudila moji zvědavost. A tak jsem se sebral a jel do pražské Libně, kde bydlela. Bylo z toho deset let vztahu,“ popsal pak bizarní situaci Karel Gott ve své knize s názvem Když milenky pláčou.

Jejich vztah skončil, protože si Mistr našel novou známost, nicméně nadále zůstali v kontaktu. A to i v době, kdy už i Alice měla nového partnera. A nebyl jím nikdo jiný než Ondřej Havelka. Kovácsová pak ale i přese Gottovy prosby, ať to nedělá, veřejně sdílela jejich společné fotografie, Havelka tomu všemu jen tiše přihlížel. Těžko odhadnout, jaké to pro něj muselo být, navíc ještě s tím faktem, že se v médiích debatovalo o tom, jestli syn Hugo je vůbec jeho.

Prodala Gottův obraz, to Mistra naštvalo

Dalším činem, který Mistrovi rozpumpoval plíce bylo to, když se jeho někdejší partnerka rozhodla prodat obraz, který jí kdysi věnoval. Prodej proběhl formou dražby a o dílo od samotného Mistra se během minuty popralo hned několik uchazečů. Co na tom, že Kovácsová chtěla část výtěžku věnovat na charitu, Gott na tuto skutečnost měl jasný názor.

„Doteď jsem mlčel, dál ale už nechci. K posedlému psychopatickému chování a mstivému jednání paní Kovácsové říkám jediné – pomalu a jistě mě zabíjí...“ vyjádřil se tehdy Karel Gott pro deník Blesk.

Havelka mlčel, Alice se zpytovala

K chování své ženy se Ondřej Havelka nikdy nevyjadřoval, to jen svědčí o tom, jak moc ji musí milovat. Ona si je toho ovšem také nejspíš velmi dobře vědoma, a tak jednou, když sdílela společnou fotografii z jejich svatby, pod příspěvek napsala: „Můj velkorysý, trpělivý muž a naše veselá veselka 9.9. 2009…“

Ondřej Havelka má z předchozího manželství s Kateřinou Lírovou syna Vojtěcha, který je také hudebník. Manželství se tehdy rozpadlo kvůli umělcově nevěře. Jeho druhým, již dospělým dítětem, je dcera Rozálie Havelková, kterou má s Alicí. Rozálie je bývalá modelka a dnes se také věnuje zpěvu.

