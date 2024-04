Externí autor 26. 4. 2024 clock 3 minuty gallery video

Mnozí si ho pamatují jako porotce ze SuperStar, kde zaujal hlavně svými vtipnými glosami vůči mnohým vystoupením. Ondřej Hejma je ale hlavně zpěvák. Kromě toho také moderátor, publicista, překladatel a spisovatel. Věděli jste, že vystudoval čínštinu? A kdo si z něj dělá legraci kvůli jeho vlasům?

Ondřej Hejma se narodil v Praze, kde také na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval angličtinu a čínštinu. Poté celých dvacet dva let pracoval pro americkou agenturu Associated Press, kde zastával funkci zpravodaje. Jeho první hudební počin má kořeny v letech šedesátých, kdy založil skupinu Žízeň, která hrála blues.

Jeho dosavadní kapela Žlutý pes, kterou spoluzakládal s Ivanem Hlasem vznikla v roce 1987, předtím byl ještě členem Yo Yo Bandu. Mezi nejznámější hity paří skladby Modrá je dobrá, Náruživá a Sametová. Se Žlutým psem Hejma získal mnohá ocenění, mezi nimi i Zlaté desky a nebo Cenu akademie populární hudby Anděl za skupinu roku. Poslední deskou oblíbené rockové skupiny je prozatím ta z roku 2014 s názvem Stroj času.

Porotce v SuperStar i moderátor Milionáře

Kromě hudební kariéry zasedl Ondřej Hejma za porotcovský pultík v prvním ročníku soutěže Česko hledá SuperStar, který v roce 2004 vyhrála Aneta Langerová. Tento ročník byl vskutku legendární, jednalo se o zcela nový formát a kromě vítězky, která podala nejlepší pěvecký výkon, si diváci moc dobře pamatují i na vítězku Hvězdné pěchoty, kterou bezkonkurenčně ovládla dívka, které nikdo dodnes neřekne jinak než Anička Dajdou.

Nebyl to ale jediný pultík, za který Hejma usedl. Po Vladimíru Čechovi a Martinu Preissovi moderoval i vědomostní soutěž, kde lidé mohli vyhrát velký obnos peněz s názvem Chcete být milionářem. Moderování zakusil i v rádiu, když na Frekvenci 1 uváděl pořad s názvem Pressklub.

Ondřej Hejma se stal ale také terčem, a to hned z několika důvodů. Prvním je jeho vzhled. Hejma má osobitý účes, který nosí již léta. Proto se do něj strefoval moderátor Jan Kraus, který ho nazval kokršpanělem nebo kontroverzní výtvarník Milan Knížák, který Hejmovi prý dal indiánské jméno „Muž s dlouhými postranními vlasy“.

Na vystoupení legendární Aničky Dajdou se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

K výměně názorů došlo s principáleml Divadla Na Jezerce, hercem Janem Hrušínským. Důvodem slovní přestřelky bylo, že Hejma v roce 2018 přijal vyznamenání od tehdejšího prezidenta republiky Miloše Zemana Za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Doufá, že vnuk se jeho cestou nevydá

Frontman skupiny Žlutý pes také podstoupil náročnou operaci srdce. Lékaři mu zjistili vážnou srdeční vadu, a tak musel nastoupit do nemocnice. V pražském IKEMu si ho pak na starost vzal jeden z neuznávanějších kardiologů u nás, Jan Pirk. „Konzilium lékařů se usneslo na tom, že musím okamžitě na operaci, tak jsem šel. Té jsem se ani tolik nebál, operoval mě profesor Pirk a ten to prostě umí, navíc statistiky přežití jsou vynikající,“ uvedl tehdy Hejma, který má dodnes na památku jizvu jako hrom.

Kromě starostí, ale prožívá Hejma také mnohé radosti. Jednu z nich určitě našel ve svém vnoučkovi. „Rád bubnuje, bouchá do kytary a ječí u toho... Doufám, že se na to nedá, ale je to u toho dítěte milé,“ uvedl v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 s tím, že hudebník moc dobře ví, jak je toto řemeslo náročné, a tak by byl nerad, aby se jeho vnuk vydal stejným směrem. Ve finále je ale stejně nejdůležitější, aby se klouček rozhodl pro to, co ho baví nejvíce.

