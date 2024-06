close info TV Nova / TV Nova

22. 6. 2024

Možná byste se divili, kdo všechno ze slavných celebrit skončil ve vězení. U jistých případů by se to dalo očekávat nebo je to o nich dokonce známo, ale jsou i hvězdy, které byste si za mřížemi představili jen stěží. Například takový Ondřej Hejma. Co se stalo a proč ve vězení skončil?

user Externí autor