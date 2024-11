Externí autor 10. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Před dvaceti lety se slovenský herec Ondrej Kovaľ proslavil svou rolí sukničkáře Maxe v komedii Účastníci zájezdu. Od té doby se umělec, který má za manželku velmi známou herečku, hodně změnil. Je proto hodně pravděpodobné, že byste ho už vůbec nepoznali.

Film Účastníci zájezdu podle knihy Michala Viewegha se v kinech objevil v roce 2006. Max, který sváděl všechny přítomné ženy v autobusu, se okamžitě divačkám zalíbil.

Mohly si na něho ale nechat zajít chuť – již tehdy byl totiž šťastně zadaný a jeho partnerkou byla slovenská herečka, kterou ale znají také čeští diváci. Proslavila se zejména rolí v hudebním retro filmu Rebelové.

Jak už možná tušíte, řeč je o Zuzaně Norisové. O soukromí tento herec mluví jen velmi málo, ale z toho, co víme, je zajímavá například informace, že se svou partnerkou se znají už od dob základní školy.

Vzít se chtějí jako senioři

Dodnes se nevzali, pro což mají velmi originální důvod. Kdysi se totiž dohodli, že na svatbu dojde, až jim oběma bude šedesát.

„My máme od školy dohodu, že se vezmeme v šedesáti. I kdyby byl každý z nás s někým jiným, prostě se vezmeme,” uvedla Zuzana Norisová v rozhovoru pro tištěný magazín Báječná žena.

Jejich vztah nevznikl jako z čistého nebe, ale vyvíjel se postupně. Dlouhé roky totiž byli pouze přátelé. Když spolu konečně začali chodit, museli si projít velkou zkouškou, totiž vztahem na dálku. Zuzana Norisová totiž tehdy žila v Praze, zatímco její přítel v Bratislavě.

Chodili spolu na dálku

„Dva roky jsme spolu chodili na dálku. Já žila v Praze a on skoro každý den hrál ve Slovenském národním divadle. Když jsem otěhotněla, říkala jsem si, že přece nebudu s malou sama v Praze bez tatínka. Ale bylo to opravdu těžké rozhodování. Žila jsem v Praze už třináct let, měla jsem tady mnoho přátel i práci. Ale i když to tak zpočátku nevypadalo, teď už vím, že šlo o dobré rozhodnutí. Je to praktičtější už kvůli babičkám a i vazby s přáteli mi zůstaly,” prozradila herečka pro iDNES.cz před časem.

Dvojice se společně dočkala dvou dcer. První z nich, Júlie, se narodila v roce 2013, druhá dcera Liliana se narodila v roce 2021. Protože si rodina soukromí chrání, dlouhou dobu tajili nejen obě těhotenství, ale také přesný termín, kdy dívky přišly na svět.

Na první pohled dnes zaujme, že Ondrej Kovaľ vypadá zcela jinak než dřív. Nechal si narůst plnovous a také viditelně zhubl. Je skutečně fešák a pravděpodobně by si tak nějakého charismatického lamače srdcí mohl zahrát i dnes.

Odstěhovali se na samotu

Možná nyní přemýšlíte, co tento herec v současné době vlastně dělá. Po úspěchu Účastníků zájezdu se po něm totiž tak trochu slehla zem. Přinejmenším v Česku.

Na Slovensku je totiž stále aktivní, ačkoliv spíše než ve filmech ho fanoušci mohou vídat v televizních seriálech. V menších rolích se ale objevil i u nás, a to ve filmech Občanský průkaz nebo Colette. Jinak ale dává raději přednost divadlu.

V osobním životě má sympatický umělec rád klid. Proto se s rodinou před časem z městského bytu přestěhoval do domku na polosamotě nedaleko Bratislavy. Dům nebyl v úplně nejlepším stavu, a tak ho Ondrej Kovaľ spolu s kamarády rekonstruoval vlastníma rukama.

Zdroje: Blesk, magazín Báječná žena, podcast MARAKUA, TVGuru.cz