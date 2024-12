Externí autor 15. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Moderátor Ondřej Sokol má dva potomky, syna Adama a dceru Ester. Té je nyní dvacet let a vyrostla z ní opravdu pohledná mladá žena. Její otec o ní sice mluví jen málo, ale je na ni velmi hrdý. Když se spolu ukážou ve společnosti, velice jim to sluší.

Potomky má Ondřej Sokol se svou bývalou manželkou Kateřinou Lojdovou. Konkrétně dvacetiletá dcera Ester Sokolová se jim přitom opravdu velice povedla. Na první pohled je přitom patrné, že je svému tatínkovi dívka velmi podobná. A to nejen vzhledem, ale také povahou, jak prozradila její maminka.

„Je jako on nepořádná, ale má po něm i hodně nápadů a myslím si, že skončí někde v uměleckých kruzích. Chodí do dramatického kroužku a řekla bych, že už teď vyčnívá. Napsala a natočila s naším Adámkem film, sami ho na počítači sestříhali. Také miluje zvířata, od první třídy jezdí na koni. Mísí se v ní několik talentů, tak uvidíme, který zvítězí,” uvedla kdysi pro Novinky.cz Kateřina Lojdová.

Před světem showbyznysu se potomky Ondřej Sokol snažil vždycky spíše chránit, a tak o životě sympatické brunetky Ester příliš mnoho nevíme. Jak ale její otec prozradil, byly doby, kdy obě jeho děti zvažovaly, že by se vydaly v jeho šlépějích.

Děti před showbyznysem chránil

„Děti jsou bohužel po mně. Měly období, kdy si říkaly, že by chtěly dělat stejné povolání jako já. Nechtěl jsem jim to zakazovat, ale zároveň jsem dělal maximum pro to, aby do toho nevstoupily,” přiznal pro Blesk.cz.

Když bylo Ester Sokolové jen patnáct let, čekala ji velmi důležitá životní zkušenost. Na velmi dlouhou dobu totiž zmizela rodičům z dohledu a vydala se studovat do zahraničí.

„Jede na rok za mou sestrou do Kanady! Doufám, že se jí tam objeví taky jiný svět. Snažím se, aby děti měly co nejširší záběr, než se rozhodnou definitivně, co budou dělat,” prozradil tehdy moderátor.

Dcera mu zmizela do Kanady

Odjezd Ester byl pro něj velmi těžký. I po rozvodu se totiž s potomky snaží trávit co nejvíce času a dokonce s exmanželkou a dětmi jezdil na společné dovolené, aby nepřišli o rodinný čas, strávený společně.

Kromě toho sám vyrůstal bez otce, což pro něj bylo pochopitelně náročné. Jeho tatínek totiž za minulého režimu emigroval do Kanady a poté se synem dlouhé roky komunikoval pouze prostřednictvím dopisů. Znovu se setkali teprve po revoluci.

„Stýskalo se mi po něm strašně moc. Stal se pro mě takovou fiktivní, mytickou postavou. Situoval jsem do něj veškeré vlastnosti, které jsem chtěl, aby můj táta měl,” popsal Ondřej Sokol pro Prima Ženy.

Sám vyrůstal bez otce

Situaci příliš nepomohlo ani to, že jeho maminka, která ho musela vychovávat sama pouze za pomoci babičky, se mu snažila všemožně otce zprotivit, aby příliš netrpěl jeho ztrátou.

Bohužel to ale mělo za následek pravý opak – zatímco tatínka si Ondřej Sokol idealizoval, na maminku se zlobil a jejich vztahy to výrazně pošramotilo.

Vztah se svým otcem později moderátor obnovil, dlouhá mezera se jim ale úplně překonat již nikdy nepodařila. „Fakt je, že se vídáme hodně málo. Každý už máme své životy,” konstatoval smutně.

I to je pravděpodobně důvodem, proč se sám snaží být lepším a především přítomným otcem v životech svých dětí. I přesto, že se nyní nachází obě ve věku, kdy rodiče k životu příliš nepotřebují a v tomto věku se jim obvykle snaží spíše uniknout z kontroly.

Zdroje: Expres.cz , Blesk.cz , Prima Ženy , Novinky.cz