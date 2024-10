Kvůli brýlím ho šikanovali, vyrostl z něj slavný český herec. Poznáte ho? Je to těžké, ale chytří to dají

close info Instagram

Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Tento bavič a herec může na mnohé fanoušky a diváky působit naprosto bezstarostně. Koho by totiž napadlo, že někdo, kdo neustále srší vtipem by mohl mít nějaké problémy nebo traumata? Není ale všechno zlato, co se třpytí, a i tenhle dnes populární bavič si za svůj život zakusil své. Poznáte ho?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články