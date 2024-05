Kdopak si myslíte, že je ten malý a roztomilý chlapec na fotce? Možná nevíte, ale pravdou je, že drzý výraz mu vlastně zůstal dodnes. Jedná se o velmi slavného českého moderátora, který většinou moderuje s kamarádem, ale také ho vídáme v jedné z nejpopulárnějších soutěží…

Pokud jste tohoto muže v malém chlapci nepoznali, pak si pojďme prozradit pár indicií. Faktem je, že spousta lidí ho skutečně miluje, ale párkrát si vysloužil i poměrně ostrou kritiku, a to zejména za moderování silvestrovských programů…

Kdopak je ten milý kluk?

Onen chlapec na fotce je dnes uznávaný český režisér, herec a moderátor, který se nezapře svým drzým výrazem a bystrým humorem, jímž obohacuje českou kulturní scénu.

Od studia režie a herectví, přes divadelní scény, se tento muž dostal až na televizní obrazovky, kde ho vídáme momentálně skoro denně, díky pořadu, který velmi úspěšně uvádí. Jedná se o mezinárodní formát…

Narodil se v Šumperku a po gymnáziu odešel do Prahy, aby tam na DAMU studoval režii a herectví, a později na FAMU dokumentární tvorbu.

Už během studia se ale věnoval herectví i režii, a po přesunutí do Městského divadla v Mladé Boleslavi si rychle vybudoval reputaci talentovaného umělce.

Divadelní a televizní kariéra

Pokud jde o divadlo, jeho kariéra je spojena zejména s pražským Činoherním klubem, kde působí od roku 1999.

Jeho režijní práce však zasáhla celou řadu českých divadel, a díky více než 30 režijním pracím a mnoha přeloženým a upraveným scénářům si získal uznání v české divadelní komunitě. Jeho herecké portfolio obsahuje téměř 50 různorodých rolí, a to nejen na divadelních prknech, ale i v televizních a filmových produkcích.

Už víte? Přihořívá?

Partička a veřejný obraz

Nejvíce se tento muž proslavil zábavným pořadem Partička, který sklízel úspěchy jak v televizi, tak v zájezdových představeních.

Díky tomuto pořadu získal i několik ocenění a nominací, včetně prvních míst v anketě TýTý jako Osobnost televizní zábavy. Ocenění má na kontě mnohem více, ale kdybychom je vyjmenovali, byli byste hned doma.

Přihořívá?

Osobní život

Tento známý a sympatický muž má dvě děti s uznávanou herečkou a dabérkou Kateřinou Lojdovou. Po rozvodu s první ženou je nyní ve vztahu s o 21 let mladší partnerkou, kterou veřejně požádal o ruku.

Jeho život však poznamenala překvapivě i šikana v dětství, a možná proto si dnes tolik cení šťastného rodinného života.

A když prozradíme, že jej vídáte na televizní obrazovce každý večer, nyní dokonce už i v sobotu, budete hned doma…. Uvádí soutěž Na lovu a jeho moderátorským partnerem a kamarádem je Aleš Háma…

Samozřejmě, není to nikdo jiný než oblíbený Ondřej Sokol! Muž vtipný, bystrý, ale někdy i velmi kritizovaný za nevybíravý humor a za to, že se právě i s Alešem Hámou do někoho strefí, aniž by si uvědomili důsledky…

A jak vidí svou budoucí kariéru? Podívejte se, budete se divit:

