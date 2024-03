Externí autor 23. 3. 2024 20:54 clock 4 minuty gallery

Herce, baviče a moderátora Ondřeje Sokola znají diváci z televizních obrazovek za poslední dobu hlavně z vědomostní show TV Nova Na lovu. Tento nadaný umělec je ale mužem mnoha více profesí, je také překladatelem a jednu dobu šéfoval i Činohernímu klubu. Věděli jste, že má dokonce dvě vysoké školy?

Nevěděla to ani Sokolova současná partnerka Nikol Šantava. Aby jí herec dokázal, že si z ní nedělá takzvaně dobrý den, v dlouhých chvílích, kdy nebylo doslova do čeho píchnout, protože ve světě řádila koronavirová pandemie, se vrhnul do úklidu a našel to, po čem toužil. Své indexy z dob studií.

Ondřej Sokol po gymnáziu šel studovat na DAMU herectví a režii, nicméně mu to bylo málo, tak k tomu přišoupl posléze i dokumentární tvorbu na FAMU. „Dobrý večer všem... Za další pozitivum karantény jsem pokládal to, že hodně uklízím... Před chvílí jsem objevil na dně jednoho ze šuplíků své indexy z DAMU a z FAMU,” napsal tehdy herec ke svému příspěvku na Instagram.

Rozradostněný Sokol se chtěl pochlubit své přítelkyni, že má pro ni konečně hmotný důkaz toho, že obě dvě školy skutečně studoval. Ta ho ale zpražila krutou poznámkou. „Odpověděla, že podle fotek jsem na DAMU chodil za Protektorátu, a že FAMU místo mě studoval nějaký albánský terorista...,” bral ovšem vše s humorem herec, který věděl, že ani jeho partnerka to nemyslela vážně a dělá si z něj legraci.

Albánský terorista a svatba ve Vegas

Ocenit smysl pro trefný komentář dokázali i Sokolovi fanoušci. „Vaše přítelkyně má rozhodně smysl pro humor, čímž prokazuje, že se k sobě hodíte. Ale nic si z toho nedělejte, patříte evidentně k mužům, kteří čím jsou starší, tím jsou atraktivnější. Gratuluji,” zní hned jeden z prvních komentářů pod fotografií, kde jsou vidět jak Sokol za Protektorátu i albánský terorista.

Nikol Šantava je od 21 let mladší než Ondřej, nicméně párečku to na funkčnosti vztahu rozhodně neubírá a kdekoliv se spolu objeví, moc jim to dohromady sluší. Je to už dokonce i nějaký pátek, co se hrdličky zasnoubily, na veselku zatím ale stále nedošlo. Ta by se podle jejich představ měla odehrát v kalifornském Las Vegas.

„Tamní mírně kolotočářské svatby nás nadchly. Je to vlastně takový oddávací drive-in, něco hrozně kýčovitého se sádrovými andělíčky a kytičkami. Patří k tomu půjčovna šatů a půjčovna kabrioletů, takže tam dojedeme bez ničeho, všechno si půjčíme. Ani se nemusí vystoupit, jen přes okénko podáte oddávajícímu dokumenty. Jsme rádi, že to mezi námi funguje i bez Las Vegas, dokonce líp a líp. Takže není nutné to za každou cenu oficiálně stvrzovat. Žádná rutina nehrozí, za to jsem moc vděčný,“ prozradil plány do budoucna před časem Sokol pro deník Právo.

Ze Sokola je vesničan a je spokojený

Nikol Šantava je Sokolovou druhou osudovou ženou. Je rozvedený, jeho předchozí manželka byla Kateřina Lojdová, se kterou má dvě děti. Vzali se po dvou letech a vztah jim vydržel dalších 11. „Vdávala jsem se nerozvážně a rozváděla jsem se už rozvážně. Kdybych se znovu vdávala, už nikdy s růžovými brýlemi na očích. Přece jen už mám něco za sebou. Tehdy jsem do toho šla bez přemýšlení, z lásky – a hodně fungovala chemie. Ta vás většinou nasměruje jinam. Teď bych víc zkoumala, jestli je to opravdu ten pravý,“ vzpomíná pro deník Právo na své tehdejší rozhodnutí Kateřina Lojdová.

Sokol s Šantavou se přestěhovali kousek za Prahu do rodinného domku. „Vedeme tak trochu vesnický život. Je to hezké,“ pochvaluje si život na vsi Sokol, který dům kromě partnerky sdílí také s dětmi. Jedním od Nikoly a dvěma svými.

