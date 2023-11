Externí autor 29. 11. 2023 12:31 clock 3 minuty

Během své kariéry moderoval celou řadu zábavných pořadů, věnoval se ale i práci za kamerou jako režisér a před kamerou se párkrát objevil jako herec. Troufáte si uhádnout, který známý český moderátor je zvěčněn na dávné fotce?

Narodil se 16. října 1971 v Šumperku. Poté, co vychodil základní školu, zamířil na gymnázium. Po absolvování gymnázia odešel do Prahy, aby se věnoval studiu režie a herectví na DAMU a později dokumentární tvorbě na FAMU. Během studií začal rozvíjet své herecké a režisérské schopnosti, když hrál a režíroval několik divadelních her.

Činoherní klub a rozvoj kariéry

Od roku 1999 až dosud působí jako režisér a herec v pražském Činoherním klubu. Tato dlouholetá spolupráce mu umožnila rozvinout široké spektrum režijních a hereckých schopností. Má za sebou přes 30 režijních prací, a to nejen v Činoherním klubu, ale i v dalších divadlech, jako je Divadlo Na Jezerce, Divadlo Pod Palmovkou a mnoho dalších. Režíroval také televizní pořady, seriál a v neposlední řadě svůj filmový debut Krásno. Jako herec má na svém kontě téměř 50 rolí, a to od divadelních přes televizní až po filmové.

Partička a televizní popularita

Největší oblibu získal díky zábavnému pořadu Partička, který funguje jak na televizní obrazovce, tak jako zájezdové představení. Velkou popularitu si ale také vysloužil jako moderátor pořadů Tvoje tvář má známý hlas anebo Na lovu. Pravidelně ale moderuje i jiné akce. Například Českého slavíka.

Za svoji práci získal moderátor několik ocenění a mnoho nominací, včetně Ceny Alfréda Radoka, Ceny Thálie a Ceny Sazky a Divadelních novin. Získal také několik nominací za Inscenaci roku a Herecký výkon a byl oceněn na Mezinárodním televizním festivalu v Monte Carlu.

Osobní život

Jeho osobní život se stal předmětem zájmu médií, když požádal o ruku svou o 21 let mladší partnerku Nikolu. Původně plánovali svatbu v Las Vegas, ta pak ale kvůli pandemii koronaviru musela být odložena. Prozatím si moderátor svou lásku nevzal. Svatba ale rozhodně je v plánu. A dokonce dvojice zvažuje společného potomka.

Talent a vize

Moderátor a režisér je považován za jednoho z nejvýraznějších režisérů současné české scény. Jeho schopnost vedení herců je vysoce ceněna a herci z jeho inscenací se pravidelně umísťují na nejvyšších příčkách kritických žebříčků. Je kmenovým režisérem Činoherního klubu, kde inscenoval několik významných her, a je považován za objevitele Martina McDonagha pro české divadlo.

A o kom je tedy řeč? V tuto chvíli už je určitě mnohým jasné, že oním chlapcem na fotografii je známý český moderátor Ondřej Sokol. Tipovali jste správně?

close info Profimedia zoom_in Ondřej Sokol je v současné době jedním z nejoblíbenějších moderátorů

Zdroje: csfd.cz, kafe.cz, wikipedia.org