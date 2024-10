Externí autor 12. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Ondřej Vetchý (62) je nejenom herec, ale také milovník bojového umění, který za svůj život zplodil tři krásné děti. Štěstí našel u manželky a párové psychoterapeutky Ireny. Podívejte se, jak to sluší jeho ženě a čerstvě dospělé dceři.

Za svojí rodinu se bije jako lev

Oblíbený herec Ondřej Vetchý nedávno oslavil 62. narozeniny a kromě toho, že je úspěšný herec a stále jde z role do role, tak si nechává záležet na svém zevnějšku. Prakticky celý život sportuje a také se věnuje bojovým sportům. Bojovnost má ale Vetchý v krvi. Už jeho dědeček byl legionář a otec se aktivně zapojoval do boje proti nacistům.

"Můj otec bojoval proti nacismu a zabil dvanáct lidí, Němců a Čechů," svěřil se před nějakým časem slovenskému webu Plus 7 dní. Z prvního manželství má dceru Veroniku, která se narodila 1983 a z druhého manželství s psychoterapeutkou Irenou má dceru Rebeku, která se narodila v roce 2005 a třináctiletého syna Arona.

Ondřej Vetchý má velké životní štěstí v tom, že se mu daří jak v osobním životě, tak v tom profesním. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1978. Byl čtyřikrát nominovaný na cenu Českého lva a v roce 2012 se mu sošku podařilo získat. V roce 2010 zase exceloval v anketě oblíbenosti TýTý.

Na své děti je právem pyšný

První dceři Veronice je už jednačtyřicet let a i přesto, že manželství jejím rodičům nevydrželo, mají s tátou krásný vztah. Herec si zakládá na tom, že o své rodině a soukromí mluví pouze minimálně. Dvě další děti jsou sice mladší, ale pokouší se jít ve šlépějích svého velmi úspěšného tatínka

Třináctiletý syn Aron si se svým tatínkem zahrál v oblíbené komedii Ženy v běhu. „Ondra si ho řídil sám. Je to velezkušený herec a sám je učitelem na DAMU, takže s herci umí pracovat. Moc jsem mu do toho nezasahoval, ulehčil mi tím práci. Fungovalo nám to, myslím, skvěle," řekl na premiéře filmu režisér Martin Horský.

Dcera Rebeka nedávno dovršila osmnácti let a vedle otce se objevila v romantické komedii Pohádky pro Emu, kde si zahrála po boku svého táty. Vetchý si přál, aby jeho dcera šla jinou cestou, ale jak se zdá, roste z ní slečna herečka. Před kamerou stála již v pouhých devíti letech ve filmu Všiváci.

Ztvárnila dceru jednoho z dvojice ústředních bratrů Rickyho, vojáka, který se nedávno vrátil z Afghánistánu, živí se jako kulisák a bojuje s dluhy. I v tomto film se potkala se svým otcem, který si shodou okolností zahrál i jejího filmového otce. Rebeka je zkrátka talentovaná a pokud bude na sobě makat, může z ní být skvělá herečka.

Dcera ho s klidem zastoupí na akci

Ondřej Vetchý se netají s tím, že prakticky vůbec neholduje společenským akcím. Ve filmu Bábovky před čtyřmi lety sice ztvárnil hlavní roli, ale na premiéru filmu poslal za sebe právě dceru Rebeku. Té evidentně společenské akce nevadí a ráda se na veřejnosti ukáže. V tom si jsou s otcem diametrálně rozdílní.

Na odiv světu se nevystavuje ani jeho nádherná manželka Irena, která se živí jako párová psychoterapeutka. K jejímu povolání ji přivedla rodinná situace. Její maminka trpěla psychickým onemocněním a Irena to velmi těžce prožívala. Proto se rozhodla, že takto nemocným lidem bude pomáhat.

„Viděla jsem, jak jí nemoc mění a jak ovlivňuje vztahy a dění v rodině. Už jako dítě jsem si ráda povídala s ní i s jinými pacienty, když jsem ji chodila navštěvovat. Na kuřárně v psychiatrické léčebně se vedly hrozně zajímavé debaty. Vlastně zajímavější než ty, které se tehdy v totalitě v 80. letech vedly venku. Způsob přemýšlení některých pacientů mi přišel svobodný, originální. Snažila jsem se jim porozumět, jak se cítí, co je trápí. A nějak mi to asi zůstalo," řekla výjimečně v rozhovoru.

Zdroje: Blesk.cz, Expres.cz, Showtime