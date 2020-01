Operace Mincemeat: Tělo bezdomovce zmátlo nacisty a pokořilo Hitlera

Aby operace Husky – vylodění na Sicílii – měla úspěch, bylo potřeba nacisty přesvědčit, že se Spojenci připravují na vylodění úplně jinde. K tomu využili tělo bezdomovce, které oblékli do britské uniformy, dodali mu falešné doklady a hlavně dopisy, v nichž stálo, že se invaze uskuteční v Sardinii a Řecku. Operaci Mincemeat Němci „spolkli i s navijákem“.

S myšlenkou na operaci Mincemeat přišli Spojenci po zřícení hydroplánu s britským důstojníkem na palubě poblíž města Catalan ve Španělsku. V šatstvu vyplavené mrtvoly nalezli nepřátelé důležité dokumenty o plánovaném příjezdu Eisenhowera do Gibraltaru. Naštěstí Němci usoudili, že jde pouze o fikci, tělo i s dopisy zaslali Britům a pravdivé informace zcela ignorovali.

Major William Martin k službám

Strůjci celé operace Charles Cholmondeley a Ewen Montagu si z vyhrocené situace vypůjčili jádro a použili ho ke svému plánu dezinformovat Hitlerovy jednotky, že všemi očekávané vylodění na Sicílii neproběhne a místo toho se odehraje v Sardinii a Řecku. Původní plán parašutisty s vysílačkou v kapse zavrhli a vytvořili fiktivního britského důstojníka, tragicky zahynulého na moři a převážejícího právě tyto falešné informace.

Celý plán byl promyšlený do detailu: Mrtvole bezdomovce podstrčili dokumenty vymyšleného majora Williama Martina z Královského námořnictva. Aby Němci nepojali vůbec žádné podezření, oblékli ho do vlněného spodního prádla, v té době luxus, který si mohl dovolit pouze člověk z vyšší vrstvy, do kapsy uniformy umístili fotku přítelkyně Pam, kterou si zahrála agentka MI5, milostné dopisy, účtenku za snubní prsten, účtenku za ubytování v armádním klubu, označený lístek na autobus, na krk mu nasadili stříbrný kříž, a v neposlední řadě ho vybavili brašnou s falešnými dokumenty, v nichž Spojenci smýšlí o operaci Husky, jejímž cílem bude Řecko a Sardinie.

Zmatený Hitler

Tělo bylo z ponorky a speciálního kontejneru s ledem, který měl zabránit rozkladu, vypuštěno 30. dubna 1943 kolem páté hodiny ráno a už v půl desáté se major s brašnou plnou kriticky důležitých dokumentů ocitl na břehu města Huelva. Tam ho nalezl místní rybář a vše oznámil policii.

Operace okamžitě přinesla své ovoce. Totožnost majora Martina nikdo nezpochybňoval a důležité dokumenty se dostaly až k Hitlerovi. Diktátor snůšce falešných zpráv uvěřil, dokonce ubezpečil Mussoliniho, že Sicílie nebude terčem, z ostrova stáhl vojska a obrnil Sardinii a Řecko.

Pro Němce překvapivý útok na Sicílii nastal 9. července, přesto po další dva týdny v očekávání, že je to pouhá kamufláž a Spojenci udeří operací Husky na plánované Řecko, nijak neposílili ostrovní obranu. Po 38 dnech měli Spojenci vyhráno.

Muž, který nebyl

Operace Mincemeat se ukázala jako velmi úspěšná i v následujících letech – po tomto fiasku Němci neuvěřili žádným nalezeným dokumentům, přestože informace v nich byly pravdivé.

V roce 1950 vyšel špionážní román Operation Heartbreak diplomata Duffa Coopera, popisující zhruba to, v čem operace spočívala, zápletku své knihy ovšem autor vymyslel nezávisle na operaci Mincemeat. Kniha na sebe strhla nevídanou pozornost a lidé se začali vyptávat, zda jde skutečně o fikci. Sám strůjce operace Montagu se souhlasem britské tajné služby sepsal knihu Muž, který nikdy nebyl, v níž popisuje skutečný příběh zřejmě nejúspěšnější operace druhé světové války.