Ostrov smrti Gruinard: Po testu biologických zbraní je dodnes životu nebezpečný

Malý skotský ostrov Gruinard se za druhé světové války stal dějištěm experimentů připravované biologické zbraně pro tzv. Operaci Vegetarian. Smrtící antrax měl zahubit Německo, nakonec by ale připřavil o život desítky milionů Evropanů.

Předzvěstí plánované biologické války se stalo obklíčení spojeneckých vojsk Němci během bitvy u Dunkerque. Britové uprchli po vodě a nechali za sebou veškerou těžkou techniku. Nevydařená defenziva je utvrdila v tom, že proti nacistům nemají šanci, a začali vyvíjet biologickou zbraň ničivého charakteru jako prevenci proti invazi.

Projekt řídil Paul Fildes. Ten koketoval s myšlenkou antraxu ve zvířecí potravě, která by se letadly shazovala na německé pastviny. Dobytek by po pozření uhynul a smrtící spory by se dál šířily na obyvatelstvo. Antrax pro vojenské účely nebyl žádnou novinkou – finští rebelové jím během první světové války překvapili ruskou císařskou armádu.

Po vdechnutí malého množství antraxu se dostaví symptomy podobné chřipce, které se dál rozvíjí do problémů s dýcháním v důsledku naplnění plic tekutinou. Pozření přinese silné průjmy a bolesti břicha. Včasně neléčený člověk umírá do 48 hodin.

Experiment málem skončil fatálně

Pod názvem operace Vegetarian se na ostrově Gruinard začaly uskutečňovat experimenty s ovcemi. Antraxem otrávené granule o velikosti 2,5 cm se podaly ovcím, které do několika hodin zemřely. Přišlo se na to, že spory antraxu i nadále zůstávají v půdě a dokážou v ní přežít desítky let.

Těla infikovaných mrtvých ovcí se pálila ve speciálních pecích. Během převozu však jedna ovce spadla do moře a její tělo bylo vyplaveno na skotském pobřeží. Mrtvola přilákala psa, ten se po pozření masa nakazil a stihl infikovat desítky dalších zvířat. Britská armáda podchytila epidemii včas, takže se nestihla rozšířit mezi civilisty.

Dezinfekce ostrova

Operace Vegetarian se nakonec neuskutečnila. Britové ji plánovali zahájit pouze v případě, že Německo použije biologickou zbraň jako první, což se nestalo. Navíc po zjištění, jak dlouho dokáže antrax v půdě přežít a jakou zkázu by mohl přinést celé pevninské Evropě, by operaci pravděpodobně ani nespustili.

Gruinard musel být uzavřen. Na pobřeží a na ostrov se umístily varovné tabule, které informovaly o příčině zákazu vstupu. V roce 1986 se pomocí letadel provedl postřik celého ostrova, použito bylo 280 tun formaldehydu, zředěného dvěma tisíci tunami mořské vody. Ty nejvíce kontaminované části půdy odtěžili a uzavřeli do speciálních karanténních kontejnerů. O čtyři roky později se Gruinard oficiálně otevřel veřejnosti, dodnes však zůstal neobydlený.