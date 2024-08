Externí autor 20. 8. 2024 clock 3 minuty gallery video

Asi netřeba připomínat, že dlouhodobé problémy se spánkem významně ovlivňují náš život. A rozhodně nikoliv pozitivně. Pokud patříte mezi takto „postižené“, musíte vyzkoušet taneček opilé opice, který funguje spolehlivě.

Komu se nedaří usnout a hlavně spát až do rána, nejspíš neustále hledá nové relaxační techniky, které by ho dovedly k blahodárnému spánku. A kdo se chce vyhnout práškům na spaní, případně bylinkovým čajům, které také nejsou nic moc, protože kvůli nim je třeba vstávat na toaletu, zcela určitě přivítá poněkud zvláštní relaxační techniku.

Z nevinného postu na sociálních sítích…

…se stal parádní virál. Řeč je o videu, které se objevilo na sociálních médiích. Tam se dá, jak známo, najít všelijaký trik nebo tip, více či méně praktický nebo osvědčený.

Jedním z nejnovějších trendů, na které lidé přísahají, že po nich údajně usnou, takže je funkční, je tanec „opilé opice“, o němž jistý Tiktoker, který ho vypustil, tvrdí, že po něm budete spát jako miminko.

Zdroj: Youtube

Cvičení opilé opice

Dotyčný muž se jmenuje Jake Crossman z USA Medical, na jejichž Tiktok účet video nahrál. K tomu dodal, dodal, že pohyby provádí asi minutu před spaním nebo dokud necítí „mravenčení“ v bocích a ramenou.

Crossman ve videu, které získalo více než 58 tisíc lajků, říká: „Začal jsem dělat jednu věc před spaním a teď každou noc lépe spím. Je to tak hloupé a snadné, ale spal jsem celou noc poslední tři noci.“

Poté provede diváky „opilou opicí“. Podle něj musíte zaujmout široký postoj, následně přenesete váhu ze strany na stranu, zatímco boky zůstanou volné. Poté do sestavy zahrnete plnou rotaci ramen. „Vím, že to vypadá hloupě,“ dodává. „Děláš to minutu a pak to zrychlíš. A vážně, po minutě ucítíš pohyby v ramenou a v bocích. Bolí to, ale budeš spát lépe, slibuji.“

Další TikToker na video odpověděl: „Udělal jsem to včera a usnul jsem rychleji, i když jsem měl ještě do nedávna problémy s usínáním. A miluji tanec... Funguje to, děkuji!“ Jiný uživatel TikToku sdílel: „Nemohl jsem minulou noc spát kvůli neklidným nohám... pak jsem si zatancoval a hned po té usnul hlubokým spánkem. Náhoda nebo ne?“

Jak vám cvičení opilé opice pomůže spát

Zatímco lidé tvrdí, že tato technika před spaním skutečně zlepšuje jejich spánkovou hygienu, neexistuje žádný vědecký výzkum, který by ji spojoval s kvalitnějším spánkem nebo rychlejším nástupem spánku.

Neurovědkyně a generální ředitelka Mastermind Meditate Dorsey Standish k tomu říká: „Existují důkazy, že jemné motorické pohyby, jako je protahování, jóga nebo qigong, mohou nabídnout výhody snadnějšího usínání a hlubšího spánku. Jemný pohyb před spaním může zmírnit napětí, odstranit stres, podpořit zdravý průtok krve a uklidnit nervový systém. Tak vznikne základ k přípravě mysli a těla pro spánek. Takže pokud vám cvičení s opilými opicemi nefunguje, můžete také vyzkoušet několik minut praktik založených na důkazech, jako je strečink nebo jóga, které vám pomohou k rychlejšímu usínání a kvalitnějšímu spánku.“

Zdroje: www.aol.com, www.eatthis.com