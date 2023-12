V srdci České republiky, nedaleko Prahy, se nachází Oppidum - nenápadný soubor nízkých budov rozkládajících se na několika hektarech. Tento komplex, označovaný jako "největší miliardářský bunkr na světě", skrývá mohutnou podzemní pevnost, navrženou tak, aby odolala konci světa.

Nenápadné a kolosální

Ačkoliv se z povrchu jeví Oppidum jako nenápadná stavba, pod zemí je však kolosální. Jde o sídlo vytesané hluboko do skály se strategickou blízkostí Londýna i Moskvy, dostupných do dvou hodin soukromým letadlem.

Jedinečnost tohoto podzemního útočiště spočívá v kombinaci nejmodernějšího zabezpečení a bezkonkurenčního luxusu. Oppidum, postavené pro jediného majitele, má soukromou přistávací plochu pro vrtulník, tajnou chodbu spojující nadzemní a podzemní stavby a obytné prostory za pancéřovými dveřmi.

Ty zahrnují dětské pokoje, koupelnu s vířivkou, kinosál, hernu, bazén, posilovnu, lázně a bar. Součástí komplexu je také podzemní zahrada zalitá simulovaným přirozeným světlem. Ta dodává bunkru na jedinečnosti.

Bezpečnostní opatření bunkru Oppidum jsou jako ze špionážního filmu. Technologie otisků prstů, rozpoznávání oční duhovky a pokročilý kamerový systém zajišťují maximální ochranu místa. „Spojuje nejmodernější zabezpečení s luxusem a komfortem, což z něj činí největší známé zařízení tohoto typu na Zemi,“ potvrdil jedinečnost tohoto místa bývalý šéf českých zpravodajských služeb a bezpečnostní expert Andor Sandor.

Unikátní stavba

Počátky Oppida sahají až do roku 1984, do období vrcholící studené války, kdy vzniklo jako společný podnik vlád Československa a Sovětského svazu. Vývojáři zařízení, které bylo vybudované s vynaložením obrovských prostředků v důsledku zvýšeného globálního napětí, tvrdí, že zopakovat takový projekt v dnešní době by bylo téměř nemožné.

Jak skutečně vypadá Oppidum:

Zdroj: Youtube

Účel bunkru přesahuje rámec scénářů soudného dne. V méně katastrofických scénářích může Oppidum zajistit přežití přírodních nebo člověkem způsobených katastrof. Je schopné přečkat dlouhodobé výpadky proudu, a to po dobu až deseti let.

Zařízení se může pochlubit soběstačností s exkluzivním připojením ke komunikačním sítím, soukromými trezory pro cenný majetek a schopností ubytovat obyvatele po delší dobu bez vnějšího zásobování.

Mluvčí Oppida zdůrazňuje jeho dlouhodobé schopnosti a uvádí: „Bunkr bude v případě potřeby schopný poskytnout obyvatelům ubytování až na 10 let, a to s rozsáhlými zásobami potravin a vody, které nepodléhají zkáze, zařízením na čištění vody, zdravotnickým materiálem, chirurgickým vybavením a komunikačními sítěmi s vnějším světem.“

Zdroje: www.oppidum.ch, indocropcircles.wordpress.com, spyscape.com