Hlavolamy nás baví. Pro mnohé z nás jsou již dlouho oblíbeným nástrojem, který slouží nejen jako zábava, ale i jako duševní cvičení. Ať už se jedná o analytické, pozorovací nebo matematické hádanky, každá z nich představuje výzvu, která může posunout hranice našich kognitivních schopností.

Kouzlo optických iluzí

Jedním z obzvláště zajímavých hlavolamů, který se dostal do oběhu internetu, je tato vizuální hádanka. Na první pohled poklidná lesní krajina, která však skrývá mnohem víc, než se zdá. Vaším úkolem je najít v ní ukryté tváře.

Optická iluze jich obsahuje a skrývá rovných 11. Obrázek však vyzývá ještě k dalšímu úkolu. Tváře je potřeba najít do časového limitu 19 sekund. Je to test, který slibuje, že oddělí bystré oči od nebystrých.

Pokud se vám podaří tuto hádanku zdolat ve stanoveném „rekordním“ čase, pravděpodobně budete označení za „mistra ostrého zaostřování“. Ale nebojte se, pokud se vám to ihned nepodaří. Stačí se jen plně soustředit.

Odpovědi na optické hádanky jsou snadno dostupné všem, kteří je hledají. Ačkoli se může zdát, že podobné hlavolamy nejsou ničím jiným než neškodnou zábavou, nedávné studie naznačily, že by mohly mít významný přínos pro zdraví lidského mozku.

Stejně jako fyzické cvičení posiluje naše svaly, může zapojení do mentálních výzev, jako jsou hlavolamy a optické iluze, pomoci udržet naši mysl bystrou a pohotovou.

Někteří odborníci se domnívají, že pravidelné zapojování do aktivit stimulujících mozek by mohlo snížit riziko vzniku onemocnění, jako je demence, v pozdějším věku. Ačkoliv tyto závěry potřebují rozsáhlejší výzkumy, trénováním mozku nic nezkazíte.

Trénink mysli

Vzhledem k tomu, že demence představuje v mnoha částech světa, včetně České republiky, významný zdravotní problém, jsou tato zjištění obzvláště povzbudivá.

Optické iluze, které zapojí vaši mysl naplno:

Jedna nedávná studie dokonce naznačila souvislost mezi šířením demence a některými lékařskými postupy. Vědci odhalili, že Alzheimerova choroba byla na člověka pravděpodobně přenesená prostřednictvím lidského růstového hormonu.

Ten údajně pocházel ze zemřelých dárců. Je však důležité poznamenat, že k tomuto přenosu došlo za velmi specifických okolností, který nijak nevypovídá o typickém způsobu přenosu nemoci.

Profesor John Collinge z University College London v souvislosti s těmito zjištěními zdůraznil, že Alzheimerovou chorobou se nelze nakazit při každodenním styku s postiženými jedinci. Ve zmíněných případech šlo spíše o podávání růstového hormonu získaného ze zdrojů.

O těch je známé, že za určitých okolností mohou být kontaminované proteiny, které s tímto onemocněním souvisí. Tato praxe se ale dále v lékařském prostředí nepoužívá. Navzdory těmto zjištěním ale zůstává nutnost trénování mysli skutečnou prioritou.

Ve světle těchto událostí je stále zřejmější, jak důležitý význam má udržování kognitivního zdraví. K tomu nám mohou pomoci aktivity jako jsou hlavolamy a optické iluze. Ty představují příjemnou výzvu, jak účinně zapojit mysl a udržet svůj mozek na dlouhé roky vitální.

Až se tedy příště setkáte s hlavolamem, vzpomeňte si - není to jen hra, je to investice do vašeho kognitivního zdraví.

