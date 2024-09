Optické iluze jsou navržené tak, aby dokonale zmátly všechny naše smysly a jejich řešení nebylo snadné. Přesto jsou právě tyto mentální hry tou nejlepší prevencí degenerativních onemocnění, jako je demence a Alzheimerova choroba. Určete, jakou barvu mají koule na obrázku?

Důležitost nových zvyků

Optické iluze a další mozkové hry nejsou jen zábavnou kratochvíli. Mají i další funkce, které bychom neměli opomíjet. Jednou z nich je, že díky nim můžeme zjistit, co nás v životě baví a naplňuje. Můžeme objevit nové koníčky.

Laicky řečeno to znamená, že si řešením hádanek a optických iluzí můžete vytvořit nové zvyky, které budete vykonávat zcela automaticky, protože k nim budete mít vztah.

Tím takzvaně „zabijeme“ dvě mouchy jednou ranou. Budeme mít o zábavu postaráno, kdykoliv bude potřeba a zároveň vykonáme mnohé pro zdraví svého mozku.

Hádanky a optické iluze mohou být jakousi vstupní branou k dalším souvisejícím činnostem, které dále stimulují mysl, podporují kreativitu a baví nás.

Uveďme si to na příkladu z praxe. Pokud je vaší vášní skládání puzzle, pak je poměrně velká šance, abychom si díky tomu vytvořili vztah k umění nebo fotografii.

Jakou barvu mají?

Lidé mající zálibu ve skládání puzzle jsou fascinovaní vizualizačními a kompozičními aspekty těchto skládankových hádanek, které je mohou vést ke zjištění, že by rádi svůj zájem dále prozkoumali.

Optické iluze, které vám zamotají hlavu:

Zdroj: Youtube

To samé co u puzzle, pak platí i u optických iluzí a dalších hádanek, díky kterým si můžeme najít cestu do světa strategických deskových her.

Postupné osvojování si nových koníčků nám kromě zábavy a dobrého pocitu ze sebe samých přináší potřebnou duševní stimulaci a potěšení ze zvládání nových poznatků.

Ta má pozitivní dopad na psychickou pohodu každého člověka. Každé hobby přináší prostor pro sebevyjádření, kreativitu a především osobní růst.

Vyzkoušet si to můžete s naší optickou iluzí. Hádankou pro nejbystřejší. V ní jde o určení barvy koulí na obrázku. Většina zúčastněných ale odpoví špatně. A to až 99%.

Pokud si myslíte, že koule mají růžovou, modrou, fialovou a stříbrnou barvu, pletete se. Všechny mají stejné zbarvení. Jde o Bezoldův efekt, který funguje na základě prostorového a světelného vztahu mezi barvami.

