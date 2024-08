Externí autor 2. 8. 2024 clock 5 minut

Zadívejte se na dvě městské budovy na fotografii. Poznáte, která stojí v popředí a která je druhá? Není to tak snadné. Jedná se totiž o optický klam, který potvrzuje, že zrakový vjem ne vždy odpovídá skutečnosti. Na řešení přijdou jen výjimečně všímaví lidé.

Vidění je soubor procesů, do kterých patří vnímání a intenzita barev, kontrastů, prostoru a pohybu. Oko si vytváří obraz okolního světa během procesu vnímání. Jenže mezi tímto obrazem a pozorovaným předmětem může docházet k odchylkám. Výsledek ovlivňuje vzájemná souvislost s ostatními orgány v jiných centrech vědomí.

Test - Městská zástavba

Podívejte se na optickou iluzi, která je doslova vizuální výzvou, v níž málokdo rozliší realitu od od fantazie. Na hlavním obrázku vidíte dvě budovy, které jdou typickým znázorněním městské zástavby. A teď jde o to, kterou budovu vidíte blíž a kterou dál.

Levá nebo pravá

Oba domy se objevily na sociální síti X, kde vzbudily značný zájem, včetně spousty reakcí. Kaliforňan Peter Roberts se pustil do poměrně sáhodlouhého zdůvodnění, proč je budovou v popředí ta vpravo. Jak se vyjádřil, vypadá to, že na ni přímo svítí slunce. Pokud by stála za budovou vlevo, ta by blokovala slunce, takže budova vpravo by nepůsobila tak jasně jako na fotografii.

Další muž, Američan Robert sází na levou v popředí, a to kvůli osvětlení pravé budovy. Levá je v popředí kvůli způsobu, jakým je osvětlena ta druhá. Další sledující Tsarathustra se domnívá, že v popředí stojí pravá budova.

Obě budovy se staly součástí debaty i na síti Reddit, kde vychází jako budova v popředí rovněž ta vlevo. Někteří tohle umístění zdůvodňují osvětlením, další jsou ale daleko pečlivější a jdou po podstatě věci. Uživatel s označením Fretboard k fotografii říká: „Budova nalevo je v popředí a poznáte to podle toho, že zhruba v polovině, kde se překrývají, je jedna klimatizační jednotka v budově napravo odříznutá na rozdíl od ostatních.“

Řešení

Pokud důkladně prozkoumáte obrázek pod tímto odstavcem, najdete zvýrazněné řešení celé záhady. Jak můžete vidět, anténa umístěná na šedé budově zakrývá jednu z klimatizací světlejší hnědé budovy. Tím je dán výsledek této optické iluze, blíže je budova vlevo, tedy šedá. A pokud jste četli pečlivě výše, rozřešení správně určil uživatel Fretboard.

close info difusión / Libero zoom_in Dvě překrývající se budovy, vysvětlení optické iluze. Vidíte to stejně?

Prozradíme vám ještě jeden trik. A je vlastně docela jednoduchý. Ať už se na oba mrakodrapy díváte přes telefon nebo prostřednictvím notebooku, použijte funkci zoom, tedy zvětšení. Pak budete mít řešení doslova jako na talíři...

Optické iluze nejsou jen atrakce

S optickými iluzemi se setkáte v řadě profesí, od architektury, přes malířství, fotografií, až po sochařství. Jsou vděčným studijním předmětem například pro oční lékaře, protože mohou odhalit řadu zrakových vad. Používají je například bytoví a módní designéři, kteří s jejich pomocí vizualizují možnosti daného předmětu.

Za optickým klamem nestojí zrak, ale mozek, lépe řečeno podvědomí, v němž děláte chybné závěry. Nemá tedy nic společného s lidskými smysly, ale naopak s úsudkem.

Spousta optických klamů

Pokud se porozhlédnete na internetu, zjistíte, že optické klamy už dnes mají svoje vlastní skupiny. Dělí se tak na geometrické, pohybové, psychologické, objektivní nebo perspektivní. Ale pozor, některé zrakové klamy nepatří úzce do jedné skupiny. Mohou být například psychologické a současně i pohybové.

Perspektivní klamy

Tyhle klamy stojí na pomezí geometrických a psychologických iluzí. Lidé mají zobrazovaný prostor v mozku zafixovaný tak, že se vzdálenější předměty zobrazují jako menší. Představte si soustavu úseček sbíhající se do jednoho bodu. Tomu se říká perspektiva, neboli iluze trojrozměrného prostoru na dvourozměrné ploše. Čím dále jsou předměty, tím menší je zorný úhel, který svírají na sítnici.

Vzhledem ke vzdálenosti lidských očí od sebe, každé oko vidí trochu jiný obrázek, který je dále posílán do mozku. Mozek tyto obrázky spojí a vytvoří tak prostorový vjem.

Dalším příkladem je, když stojíte uprostřed železničních kolejí, paralelní koleje se i nadále zdají být rovnoběžné až do velké dálky, i když se v perspektivě promítají na vaši sítnici.

Umělci si perspektivu dobře uvědomují a využívají ji k vytváření dojmu vzdálenosti ve svých malbách a kresbách, tedy chtějí zachytit 3D prostor na 2D plochu. Malíři často využívají takzvanou úběžníkovou perspektivu.

Práce mozku

Perspektiva vytváří celou řadu zvláštních efektů. Budeme-li si před očima držet ruce a jedna z nich bude natažena úplně a druhá jen do poloviny, budou se nám zdát obě stejně velké. Je to jednoduše proto, že náš mozek ví, že jsou stejné. Přírodní národy, které neznají, nebo jenom minimálně, perspektivní zobrazení v umění nebo nikdy neviděly městská panoramata, vnímají většinu takovýchto iluzí výrazně slaběji. Tyto efekty tak naznačují, že perspektivní klamy jsou v zásadě hypotézy tvořené v mozku.

Zdroje: www.hvezdarna-fp.eu, edu.techmania.cz