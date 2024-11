Optické iluze jsou navržené tak, aby každé, kdo se na ně podívá, dokonale zmátly. Příkladem je i naše optická iluze, ve které je nutné najít tygra číhajícího v džungli. Zvládnete to?

Optické klamy

Optické iluze a jim podobné mentální hry jsou více než zábavnou kratochvíli. Jsou způsobem, jak potrápit mozek a zlepšit všechny kognitivní funkce.

close info Pinterest zoom_in Optická iluze: Najděte nepolapitelného tygra číhajícího v džungli za 10 sekund!

Optické iluze to s naší hlavou umí. Často to, co vidíme, neodpovídá tomu, jak následně danou věc vnímáme. Mozek totiž podněty, které oči vidí, zpracovává po svém.

Abyste jakékoliv optické iluzi přišli na kloub, je třeba se plně soustředit, zapojit pozornost a začít přemýšlet. Všechny tyto kognitivní funkce vás dovedou ke zdárnému cíli.

Tyto mysl matoucí hlavolamy jsou pro zdraví mozku klíčové. Důvodem je náročnost, kterou si žádají ke svému vyřešení. Zkrátka a dobře musíte zaznamenat každý – byť ten nejmenší – detail. Jinak se bohužel nepohnete z místa.

Mozek jako životně důležitý orgán potřebuje neustálý pohyb. Potřebuje podněty, aby pracoval. Jedno je ale nutné uvést na správnou míru.

Číhající tygr

Podněty, které mozku dáváte, musí mít stále obtížnější charakter. Podle odborníků to má své opodstatnění. Mozek si snadno zvyká na nové úkony.

Mysl matoucí optické iluze:

Zdroj: Youtube

Jakmile budete každý večer řešit tu stejnou hádanku, mozek si z toho nic nevezme. Bude totiž dostávat stále stejně náročný trénink.

Mozek musí pracovat a to, jak práce s mozkem bude vypadat, je na nás. Kromě hádanek, hlavolamů a kvízů je třeba si číst a neustále získávat nové informace.

Pak udržíte mozek bdělý a funkčí a on se vám odvděčí vitalitou do pozdního věku. Jakmile ale necháte mozek zlenivět, zaděláváte si na ztrátu kognitivních funkcí a další problémy s tím spojené.

Pokud vám na zdraví vašeho mozku záleží, na nic nečekejte a vyzkoušejte náš test v podobě optické iluze. V něm je nutné najít nepolapitelného tygra číhajícího v džungli.

Máte na to ale pouhých 10 vteřin. Zkusíte to? Pokud tygra najdete, váš mozek pracuje jak má.

No a když tygra nenajdete? Nevadí. Pak se podívejte níže, kde je vyznačený.

close info Pinterest zoom_in Vidíte tygra?

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.the-sun.com