Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bystrý máte zrak? Jestli na věci pohlížíte detailně nebo si je prohlédnete spíše zběžně? Odhalit vám to pomůže náš test v podobě optické iluze.

Síla optických klamů

Optické iluze a další testy patří mezi zábavnou kratochvíli, díky které můžeme zlepšit mnoho aspektů svého života.

Jednou z oblastí, které díky těmto mozkovým cvičením můžeme výrazně zlepšit, jsou kognitivní funkce, uložené v našem mozku.

Právě řešení hlavolamů a dalších testů nutí mozek pracovat a následně hledat optimální řešení. Kromě orlího zraku musíme důkladně přemýšlet, zapojit logické uvažování a zlepšit své schopnosti přijít věcem na kloub.

Hádanky, hlavolamy a další testy pro náš mozek vyžadují nalezení účinného řešení. Jde o to vyřešit problém, který se nám v danou chvíli zračí před očima.

Je také potřeba naučit se myslet kriticky a pohlížet na věc ze správné perspektivy. Jen tak máme šanci hlavolam nebo optickou iluzi rozklíčovat.

Nadjete číslici 5?

Pravidelným řešením mentálních her zlepšíte schopnost se soustředit, být pozorní a uvažovat nad rámec běžnosti.

Optické iluze, které vám zamotají hlavu:

Zdroj: Youtube

Připravte se však na to, že budete muset mít orlí zrak. Optické iluze totiž často skrývají řešení v těch nejmenších možných detailech.

Při řešení jakéhokoliv mentálního cvičení se mozek plně rozpohybuje a zapojí se všechny mozkové závity. Tímto způsobem pak vznikají nová spojení mezi neurony.

Zároveň jím ale také posilujeme stávající nervové dráhy. Dá se říct, že mozkové hry jsou základem zdravého mozku. Pokud je „nehrajete“, rozhodně byste s nimi měli začít. Třeba tím, že si vyzkoušíte naši optickou iluzi.

Na zdálnivě jednoduchém obrázku se na první pohled nacházejí samá písmena S. Nenechte se však mýlit. Někde mezi nimi je ukrytá číslice 5, která čeká na vaše odhalení.

Stihnout to ale musíte v časovém limitu pouhých 7 sekund. Zvládnete to? Pokud to dáte, máte orlí zrak. A pokud ne, my vám řešení sdělíme.

Číslici 5 najdete v pátém řádku, jako druhý znak zleva. Už ji vidíte?

Zdroje: www.jagranjosh.com, frenchtownhardware.com, ahrcc.in