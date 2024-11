Optické iluze jsou mysl matoucí mozkové hry, které nás nutí nahlížet na věci zcela novou perspektivou. Jen tak se můžeme dobrat kýženého výsledku. Ověřit si to můžete s naším obrázkem, na které je nutné najít čtvrtou osobu. Troufnete si na to?

Síla optických klamů

Optické iluze existují již mnoho desítek let. Nejsou však určené jen k zábavné, mají prověřit naše myšlení a schopnost rychle se zorientovat v detailech.

Při řešení optických iluzí se musíme zaměřit na každou maličkost, abychom se dobrali správného výsledku. Musíme být velice pozorní, plně se koncentrovat a zapojit naplno svou paměť.

Tyto kognitivní schopnosti však nejsou potřeba jen k řešení hádanek a hlavolamů a jim podobných mentálních her, které prověří způsob, jakým přemýšlíme.

Využijeme je i v dalších sférách našeho života, jako jsou práce, škola, sportovní aktivity nebo pouhá komunikace s ostatními.

Mentální mozkové hry jsou skvělým způsobem, jak se preventivně vyhnout nemocem mozku a zůstat vitální po dlouhou dobu svého života.

Čtvrtá osoba

Je to jediná cesta, jak nenechat mozek zlenivět a užívat si život bez obav a naplno. Optické iluze jsou koncipované tak, aby dokonale zmátly většinu zúčastněných. Nejsou to však oči, které tento klam vytváří.

Optické iluze, které zmatou vaše oči:

Zdroj: Youtube

Je to mozek, který zpracuje vizuální vjem vnímaný očima a dá mu podobu. To, co vidíme, tedy ani trochu nemusí odpovídat podstatě dané věci.

Optické klamy se nevyužívají pouze v hádankách a hlavolamech, jsou často přítomné i v dalších oblastech, jakými jsou sochařství, architektura nebo fotografie.

Některé optické iluze dokonce mohou pomoci odhalit určité oční vady. Z tohoto důvodu bývají součástí vědeckého bádání oftalmologů a fyziologů, kterým pomáhají ozřejmit, jak naše oči fungují.

Pokud vás optické iluze zajímají a rádi byste si je vyzkoušeli, jednu pro vás máme. Na zdánlivě obyčejném obrázku je nutné najít čtvrtou osobu.

Zvládnout to ale musíte za pouhých 10 vteřin. Je třeba se plně soustředit a nenechat si uniknout jeden jediný detail. Pokud to zvládnete, řadíte se mezi 2 % nejchytřejších.

Pokud stále nevíte, kde se osoba nachází, podívejte se na obrázek níže, kde je vyznačená.

close info Pinterest zoom_in Čtvrtá osoba na obrázku skutečně je.

