Optické iluze jsou koncipované tak, aby nám jednoduchým způsobem zcela zamotaly hlavu a my tak museli zapojit mozkové závity s větší intenzitou, než tomu je obvykle. Zkusit si můžete tu naši. Podaří se vám najít farmářovu ženu?

Síla optických klamů

Optické iluze a další mozková cvičení jsou jedinečným tréninkem pro mozek. Tím se stávají také vítanou prevencí degenerativních chorob, které ohrožují stále více obyvatel.

Mezi degenerativní choroby mozku řadíme především demenci a Alzheimerovu chorobu. Nemoci, které jsou poměrně rozšířené, neexistuje na ně lék a ani důvod jejich vzniku není jasný.

Nadějí v tomto směru ale zůstává, že volbou správné prevence máme poměrně vysokou šanci se těmto onemocněním vyhnout.

Je třeba žít zdravě. To by ale mělo být základem života každého rozumného člověka, kterému jeho zdraví není lhostejné.

Žít zdravě rovná se stravovat se racionálním způsobem, nejlépe 80/20 a samozřejmě nezapomínat na pohyb. Rozvržení stravy 80/20 znamená, že 80 % všeho, co sníme, bude zdravé a nabité živinami.

Farmářova žena

Zbývajících 20 % pak můžeme věnovat pokrmům, které zdravím tak úplně neoplývají, ale jsou chutné, jako jsou hamburgery, hranolky, chipsy či sladkosti.

Optické iluze, které vám zamotají hlavu:

Pravidelné fyzické aktivitě bychom se měli věnovat nejméně třikrát týdně, po dobu 45 minut. Zdravý životní styl ale není jedinou možnou prevencí degenerativních chorob.

Velmi důležitým aspektem prevence těchto onemocnění je mentální trénink. Laicky řečeno způsob, jakým nutíme mozek neustále pracovat.

Je potřeba se vzdělávat, pravidelně komunikovat s lidmi na nejrůznější témata, číst knihy a bavit se za pomoci mozkových her.

Jednu z nich vám přinášíme i my. Jde o optickou iluzi, ve které na zdánlivě jednoduchém obrázku číhá výzva. Na vás pak je výzvu odhalit a sdělit nám, kde se nachází. V případě naší optické iluze musíte najít farmářovu ženu.

Stihnout byste to ale měli v časovém limitu pouhých 7 vteřin. To není mnoho, pokud budete precizní a nevynecháte žádný detail, určitě to zvládnete.

A pokud ne? Pak se podívejte na obrázek níže, kde je farmářova žena označená červeným kroužkem.

