Optické iluze jsou navržené tak, aby zpochybnily všechny naše smysly. Nutno podotknout, že se jim to obstojně daří. Optické iluze rozluští jen ti, kteří mají bystrou mysl a žádný detail jim neunikne. Vyzkoušet si to můžete s naší optickou hádankou, ve které je nutné najít kočku.

Síla optických iluzí

Optické iluze a jim podobné mysl matoucí hádanky jsou víc než zábavnou kratochvílí. Jsou dokonalým cvičením pro mozek a všechny jeho mozkové závity. Jsou nástrojem, jak nenechat mozek usnout na vavřínech.

Úskalí těchto hádanek tkví v tom, že v nich často vidíme to, co tam není a naopak nevidíme, co vidět máme. Svou roli hraje naše schopnost, s jakou vnímáme barvy a na základě jaké zkušenosti si utváříme obraz viděného.

U optických iluzí je třeba vysoké míry pozornosti. Musíme vnímat prostor jako celek a zároveň ho rozdělit do nejmenších detailů. Kromě prostoru je třeba vmínat pohyb nebo kontrast.

Ne vždy to, co vidí naše oči, totiž odpovídá tomu, jak si tento vjem zpracuje mozek. Mezi zrakem a mozkem mohou vznikat zásadní odchylky.

Vnímání optických iluzí je utvářené na základě našich zkušeností. Tedy na tom, co jsme zažili, co jsme si odžili a jaké životní zkušenosti máme. Důležitou součástí je také propojenost orgánů v centru vědomí.

Najdete kočku?

Očima vnímáme přibližně 80 % informací kolem sebe. Na základě nich pak lidský mozek vytváří obrazy, které zpracovává po svém. Obraz viděného se tedy u každého člověka může lišit.

Poznáte, co je na obrázku špatně?

Dva různí lidé se mohou dívat na totožný obrázek a každý z nich v něm může vidět něco jiného. Můžeme v nich ale vidět i to, co vůbec neexistuje a není skutečné.

I proto jsou optické iluze součástí uměleckých odvětví, jako je architektura, sochařství či malířství. Své opodstatnění ale mají také v návrhářství nebo fotografii. Některé optické iluze mohou dokonce odhalit oční vady.

Hádanky v podobě optických iluzí nutí mozek přemýšlet a hledat různé perspektivy vnímání. Jen tam je možné najít řešení, které skrývají.

Vyzkoušet si to můžete s naší hádankou, ve které je na obrázku lesa nutné najít kočku. Podle odborníků to ale zvládne jen pouhé 1% zúčastněných. Budete patřit mezi ně?

Pokud ano, váš mozek pracuje, jak má. S pozorností a prací s detaily nemáte sebemenší problém.

Pokud ale patříte k těm, kterým se kočku objevit nepodařilo, podívejte se na obrázek níže, kde je vyznačená.

Vidíte kočku?

