Kočky jsou často považované za tajemné bytosti oplývající zvláštními schopnostmi. Přesvědčte se sami při pohledu na fascinující optickou kočičí iluzi.

Kočičí magie

Ať za to můžou jejich „svítící“ oči, aktivita v noci, nebo okouzlující předení, kočky zkrátka mají pověst čarodějnických zvířat. Jedna kočka se to zřejmě rozhodla dotáhnout k dokonalosti. Internet oběhla fotografie, podle které má oddělenou hlavu od těla, aniž by jí to sebeméně vadilo.

Pokud máte rádi kočky a optické hádanky, tuhle si zamilujete. Dobře se podívejte.

Obrázek pochází ze serveru Reddit, z vlákna, kde se probírají optické iluze. Fotografie beznadějně zmátla velkou spoustu uživatelů. Ostatní, kterým se povedlo iluzi prohlédnout, dávali ostatním nápovědu, ale ani to mnohdy nestačilo.

Jak je tohle vůbec možné? Kde má ta kočka tělo?

close info reddit / reddit zoom_in Pokud nevidíte tělo kočky, podívejte se pořádně.

Zmatení pozorovatelé

„Bolí mě z toho hlava! Jak je tohle možné?!?!?!?!“ píše jeden z uživatelů v hluboké nevíře.

„Zírám na to už kdovíjak dlouho a pořád jsem na to nepřišel,“ dodává další.

Jiní se rozhodli, že iluze nemá řešení a prostě je tam kočičí hlava oddělená od těla.

„Je to prostě kocour bez nohou,“ shrnul někdo situaci.

„Bezhlavá kočka,“ souhlasil jiný.

Někteří se pokoušeli pracovat s tím, že hlava je jenom zrcadlový odraz v dlaždicích, ale tohle vysvětlení nemohlo obstát.

Nejčastější chybou, kterou lidé u téhle fotografie dělají, je, že se snaží nějak propojit kočičí packu v popředí s kočičí hlavou. Ale žádná spojitost tam není, jsou to totiž dvě různé kočky podobné barvy. Udělali jste také tuto chybu?

Obvyklou nápovědou bylo prohlášení „je tam schod“.

„Všichni říkají, že je tam schod. Co to vůbec znamená?“ durdí se uživatel. Rozhodně nebyl jediný, komu strohá indicie nestačila a nepomohla.

„Žádný schod tam nevidím,“ stěžuje si nešťastná uživatelka. „Podlaha je naprosto hladká.“

Jste připraveni na jednoduché řešení?

Pokud jste ochotni si nechat řešení prozradit, protože už vás nebaví zírání na snímek, čtěte směle dál.

Na fotografii je vskutku schod. Když se pořádně podíváte do popředí fotografie, uvidíte, že tam jsou velké dlaždice, které se neopakují v zadní, vzdálenější části podlahy. Podle toho najdete okraj schodu.

Navíc je hrana schodu v úrovni krku kočky. To znamená, že její tělo je dole pod schodem, schované z dohledu. Protože podlaha pod schodem je pokrytá těmi samými dlaždicemi, které jsou jen vzadu vlivem perspektivy menší, opticky to vypadá, že tam žádná nerovnost ani schod ve skutečnosti není.

Někomu může v nalezení záludného neviditelného schodu pomoci pečlivé prozkoumání podlahy v okolí kočičí packy v popředí. Pak je větší možnost rozeznat dlaždice, které vzadu vypadají trošku jinak.

Inu, jak jste si vedli? Odhalili jste iluzi rychle? A pokud ne rychle, jak dlouho vám to trvalo?

