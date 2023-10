Optické iluze nás fascinují již celá staletí. Baví nás, zahání chvíle nudy a některé z nich dokonce nabízejí vhled do naší osobnosti a kognitivních procesů. Jednou z takových hádanek je Neckerova kostka. Rozliší kreativní osoby od obyčejných.

Iluze Neckerovy kostky

Neckerovu kostku vynalezl v roce 1832 švýcarský krystalograf Louis Albert Necker. Jedná se o dvourozměrnou drátěnou kostku, zpochybňující lidské vnímání. Kostka představuje dvojznačnost. Úspěšně mate pozorovatele tím, zda má levou spodní nebo pravou horní přední část.

Většina lidí totiž vnímá levou spodní stranu jako přední, což je dané přirozenou tendencí lidí vnímat objekty shora. Zaměřením se na konkrétní části obrázku však můžete získat konzistentnější pohled a zjistit, která ze stran je skutečně "ta" vpředu.

Neckerova kostka není jen vizuální hádankou. Umožňuje nahlédnout do našich osobností a zjistit, jak moc kreativní vlastně jsme. Podle vědců jsou lidé, kteří dokáží při pohlížení na Neckerovu kostku měnit perspektivu, více kreativní, otevření a inteligentní. Tím se tito kreativci jednoznačně odlišují od ostatních "obyčejnějších" jedinců.

Iluze Neckerovy kostky tedy úspěšně mate jakousi realitu zdravého rozumu. Předpokládá, že způsob, jakým vnímáme svět, přesně odráží realitu. Náš mozek vidí různé její části jako přední, přestože jde pouze o dvourozměrný nákres s 12 čarami. Právě to, jak Neckerovu kostku vidíte, odráží vaši kreativitu a nápaditost.

Co vidíte?

Neckerova kostka sehrála zásadní roli v rozvoji chápání zrakového systému. Ukazuje, že náš mozek funguje jako neuronová síť se dvěma odlišnými a vzájemně zaměnitelnými stavy stability.

Když se zaměříte na spojnici Y v horní části kostky, bude se vám jevit levá spodní část jako přední. Naopak při zaostření na dolní Y spojnici se pravý horní roh jeví jako přední. Změna perspektiv mezi těmito dvěma vjemy může vést k jejich spontánnímu přepínání.

Pozoruhodný je také rozdíl, s jakým tuto iluzi vnímají zdraví lidé a jedinci se zrakovým postižením. Příkladem je Sidney Bradford, člověk, který získal schopnost vidět až později ve svém životě. Bradford vnímal Neckerovu kostku jako plochý obraz.

Co to znamená? Jednoduše to poukazuje na to, jak mocně lidské vnímání ovlivňují předchozí zrakové zkušenosti. Neckerova kostka je skvělým způsobem, jak prozkoumat nejhlubší vrsty lidské osobnosti a poukázat na rozdíly, s jakými lidé vnímají objekty kolem sebe.

