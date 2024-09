Optické iluze jsou většinou navržené tak, aby potrápily naši mysl. Musíte se plně soustředit, abyste byli schopní najít řešení. Příkladem je i naše iluze, která dokonale popírá gravitaci.

Síla optických iluzí

Optické iluze jsou jedinečným tréninkem naší mysli. Každý člověk získává více než 80 % informací o svém okolí skrze zrak.

Jakmile oči spatří nějaký předmět, vyšlou mozku signál a ten vzápětí vytvoří obráz viděného. Tento proces ovšem neplatí u optických iluzí, kde ne každý zrakový vjem odpovídá skutečnosti.

Z tohoto důvodu lze říci, že optické iluze jsou mnohem více, než zábavná kratochvíle. Optické ilize nás nutí nahlížet na věci z jiné perspektivy.

Často takové, která jde pod slupku viditelného. I proto se optické klamy často využívají v oborech, jako je architektura, sochařství či malířství, kde běžné zákony neplatí.

Je na každém "umělci", jak své dílo pojme a jakým způsobem ho představí světu. Stejně pracují také fotografové nebo návrháři.

Popření gravitace

Ti všichni mají svou vlastní perspektivu, s jakou vnímají svět kolem nás. Optické iluze jsou ale významné i z jiného hlediska.

Nemožný pohyb: svahy podobné magnetu:

Zdroj: Youtube

Jsou častým předmětem studie oftalmologů a fyziologů, kteří za jejich pomoci zkoumají možné zrakové poruchy.

Jednu optickou iluzi vám přinášíme i my. Jde o iluzi „nemožného pohybu“, jejiž autorem je Kokichi Sugihara z Meiji Institute for Advanced Study of Mathematical Sciences v japonském Kawasaki.

Sugiharova optická iluze je výjimečná v tom, že zcela popírá gravitaci. Jde o 3D konstrukci čtyř svahů, které se směřují dolů od společného středu.

Když se však na svahy položí dřevěné kuličky, kutálejí se vzhůru, jako by byly přitahované magnetem. Tušíte, v čem je trik této iluze, která vyhrála světovou soutěž?

Jde o prostý klam, ve kterém předpokládáme, že každý nosný sloup objektu je svislý a že sloup uprostřed je posazený nejvýše. Právě v tom tkví trik této iluze. Ve skutečnosti jsou sloupy a svahy pouze nakloněné tak, aby to tak vypadalo.

www.newscientist.com, www.krsspace.com, adage.com