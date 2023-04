Optické iluze jsou velmi oblíbenou hračkou i cvičením pro bystrost našich mozků. Navíc nás fascinují tím, že klamou oči a mysl, aby uviděly něco, co je v nich skryto, nebo naopak vnímaly, co ve skutečnosti neexistuje. Například optická iluze z roku 1880 v sobě skrývá 12 tváří. Kolik jich najdete?

Tento obrázek nazvaný Kytice květin anebo Puzzle / skládačka 12 tváří je výzvou pro naše vnímání a kognitivní schopnosti, protože se na něm skrývá 12 tváří. Tento test našeho vnímání i IQ je nejen zábavný, ale je rovněž skvělým cvičením pro mozek.

Co skrývá kytice ve váze

Optické iluze jsou velmi zábavné především proto, že skutečně posouvají mozek až na hranice jeho možností. Zejména u tohoto složitého obrázku není divu, že obstál i ve zkoušce času.

Na obrázku na první pohled vidíte kytici barevných květin ve váze. Ale pokud se na pugét podíváte pozorně, všimnete si postupně skrytých tváří. Úkolem je najít všech 12 tváří na obrázku. Obličeje jsou důmyslně ukryty v okvětních lístcích, stoncích a listech květin, takže je poměrně náročné je všechny najít.

Cvičení mozku prospívají

Podle webu Jagran Josh, populárního indického vzdělávacího webu, který obrázek sdílel, může být tento IQ test skvělým způsobem, jak si procvičit mozek a zlepšit své kognitivní schopnosti. Mozek je sval a stejně jako každý jiný sval je třeba ho pravidelně procvičovat, aby zůstal ve formě. Hádanky a hlavolamy, jako je tato optická iluze, mohou pomoci udržet mozek aktivní a bystrý.

Cvičte mozek pravidelně

Výzkum ukázal, že pravidelné zapojování do mentálních cvičení a aktivit může pomoci předcházet úbytku kognitivních funkcí a snížit riziko demence a dalších poruch mozku souvisejících s věkem. Optické iluze, jako je tato, nebo řešení hádanek a hraní mozkových her mohou být zábavným a účinným způsobem, jak toho dosáhnout. Studie prokázaly, že zapojení do mentálně stimulujících činností může v mozku uvolňovat chemické látky, které zlepšují náladu, jako je dopamin a serotonin, což může pomoci zlepšit náladu a snížit hladinu stresu.

IQ test s obrazem Kytice květin je zábavným a poutavým způsobem, jak si procvičit mozek a vyzkoušet své vnímání. Pokud tedy hledáte duševní trénink nebo si jen chcete otestovat své kognitivní schopnosti, vyzkoušejte tuto optickou iluzi a zjistěte, kolik tváří dokážete rozpoznat. Pokud jich najdete všech 12, jste geniální.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jen génius dokáže za 15 sekund rozpoznat 12 skrytých tváří uvnitř kytice květin

Výsledky testu vám prozradí více o vaší inteligenci. Jako návod vám pomůžeme tím, že tváře jsou viditelné z nejrůznějších úhlů. Ilustrace s kyticí má totiž při pohledu z různých úhlů různé podoby. Normální lidský mozek se může na věci nebo obrazy dívat různě, přičemž z každého úhlu pohledu bude vytvářet jiný vjem. Výše uvedený obrázek vznikl v 80. letech 19. století a poněkud úsměvné je, že byl zamýšlen jako hádanka pro děti.

Čím více obličejů osob spatříte, tím více bude zohledněna vaše úroveň IQ (bohužel nemáme k dispozici přesnější a konkrétnější čísla):

Pokud se vám podařilo spatřit více než 10 tváří, pak máte vysoké IQ.

Pokud se vám podařilo v iluzi najít 8 tváří, pak máte nadprůměrnou úroveň IQ.

Pokud jste dokázali objevit pouze čtyři nebo pět, znamená to, že máte průměrné nebo podprůměrné IQ.

Výsledek vám přinášíme zde:

Zdroj: Neznámý autor, cca 1880 - 12 Face Puzzle, CC 0, https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=es Hádanka 12 tváří v kytici

Zdroje: www.jagranjosh.com, doyouremember.com