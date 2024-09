Demence a Alzheimerova choroba jsou hrozbami dnešního světa. Postihují značnou část světové populace a nikdo přesně netuší, co je jejich příčinou. Přesto jim lze podle odborníků předcházet správnou prevencí. Třeba tím, že si zkusíte naši hádanku. Najdete na obrázku odlišné štěně?

Hádanka pro mozek

Alzheimerova choroba se řadí mezi degenerativní choroby mozku, která ničí značnou část tohoto orgánu. V současné době je tímto onemocněním postiženo více než 44 miliónl světové populace.

Úskalím této nemoci je, že začíná velice nenápadně. V počátcích si ji snadno spletele s běžným zapomínáním, konečná fáze Alzheimerovy choroby má ale fatání následky.

Zprvu si nemůžete vzpomenout, kam jste odložili své klíče nebo v kolik hodin máte být na setkání s kamarádkou. Tato fáze ale rychle pomine a vystřídá ji daleko závažnější stav.

Člověk trpící Alzheimerem se postupem času stává zcela odkázaný na pomoc své rodiny a nejbližšího okolí. Nemoc jej zcela ochromí a znemožní mu se sám o sebe adekvátně postarat.

Jde to až tak daleko, že nemocný není schopný běžných úkonů, které do té doby zvládal s naprostou samozřejmostí. Může být značně dezorientovaný, mohou se dostavit obtíže s řečí a projevit se to může také na jeho vizáži.

Člověk postižený Alzheimerovou chorobu nemá problém si na sebe obléknout mikinu, na ni si vzít tílko a zvláštní mu to nepřijde. Je značně nesystematický a neví o tom.

Odlišné stěně

Právě v tento okamžik se nemocný stává nebezpečím sám pro sebe. Může se vydat na nákup a cestou domů se ztratit nebo se na základě své dezorientace vystavit nebezpečí.

Ačkoliv nikdo neví, jaký je základní spouštěč této nemoci, naději jí předcházet máme všichni. Jedinou účinnou cestou, jak se jakékoliv formě demence vyhnout, je prevence.

Začít můžete u základních principů, které bychom měli dodržovat i jako zdraví lidé. Měli bychom se stravovat střídmě a volit potraviny, které jsou bohaté na živiny a zapomínat bychom neměli ani na pravidelný pohyb.

Další formou prevence jsou samozřejmě mentální mozková cvičení. Tím, že demence postihuje značnou část mozku, je nutné udržet mozek co nejdéle aktivní. Doslova ho nutit pracovat.

Třeba tím, že budete luštit křížovky, budete řešit hádanky a hlavolamy.

Jednu takovou hádanku v podobě optické iluze vám přinášíme i my. V ní musíte odhalit mezi štěňaty to, které je odlišné.

Na vyřešení hádanky máte navíc omezený čas. Zvládnout byste to měli za pouhé 4 sekundy. Troufnete si na to?

Pokud ano a zadaří se, pak vám gratulujeme. Váš mozek pracuje, jak má a vy jste na nejlepší cestě demencí neonemocnět.

Pokud stále nevíte, kde oslišné štěně je, podívejte se do druhé řady shora, kde jako třetí zleva odlišné štěně sedí a dívá se na vás.

