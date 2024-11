Optické iluze jsou hádanky matoucí dokonale naši mysl. V tom tkví jejich podstata. Naším cílem je ale odhalit správné řešení, jako v případě našeho obrázku. Uhádnete, které okno je větší?

Síla optických klamů

Optické iluze jsou víc než zábavné kratochvíle, díky kterým máme vyplnit chvíle otravné nudy. Jsou cvičením pro mozek, které zapojí snad každý mozkový závit.

Při řešení těchto hádanek je nutné zapojit všechny smysly, jejich úkolem je dokonale naši mysl zmátnout.

Zkouší nejen naši pozornost a koncentraci, ale také paměť a zaměřenost na detail. Navíc náš učí pracovat pod náporem rychle ubíhajícího času, což jistě využijeme i v dalších sférách svého života.

Pozornost, koncentrace a paměť se řadí mezi kognitivní schopnosti člověka, které lze řešením hádanek a hlavolamů výrazně zlepšit.

Pozornost se navíc spolu s emocemi a pocity řadí mezi základní psychické stavy člověka. Základním projevem pozornosti je zaměřenost a soustředěnost vědomí.

Které okno je větší?

Podněty, na které zaměřujeme svou pozornost, si povětšinou vybíráme. Důvodem je velké množství podnětů, které na každého z nás neustále působí.

Není tak v našich silách vnímat je všechny najednou. I proto je nutné vybrat si z nich pouze ty, které chceme, protože pro nás mají nějaký smysl.

Tyto podněty pak vpouštíme do centra vědomí. Zbylé necháváme na jeho okraji a dál jim pozornost nevěnujeme. To, jaké podněty vpustíme do centra vědomí, je ovlivněné nejen vnitřním, ale také vnějším světem.

Pozornost dělíme na úmyslnou a neúmyslnou. Úmyslná je ta, kterou si volíme, zatímco neúmyslná vzniká náhodně, na základě vnějších okolností.

Abyste si ověřili, jak vaše pozornost pracuje, a zda jste opravdu tak pozorní, jak si myslíte, máme pro vás IQ test v podobě optické iluze. V něm je třeba určit, které ze dvou dveří na našem obrázku jsou větší.

Zvládnout to ale musíte v časovém limitu pouhých 5 sekund. Pokud se vám to povede, s pozorností nemáte sebemenší problém.

Pokud se ke kýženému výsledku nedoberete, my vám řešení sdělíme. Řešení je trochu chyták. Obě okna mají naprosto shodnou velikost.

