Optické iluze nás uchvacují už hezky dlouho. Není se ale čemu divit. Jsou skvělým způsobem, jak se zabavit a zkrátit tak nepříjemné chvíle nudy a zároveň naplno zapojit mysl. Příkladem je i iluze psa mezi ovcemi. Najdete ho?

Síla optických klamů

Optické iluze často matou naše smysly. Díky nim ale máme možnost nahlédnout do složitého fungování lidského myšlení a odlišných způsobů interpretace obrazů před námi.

Jednou z takových iluzí je i Pes mezi ovcemi. Hádanka, která vyobrazuje zdánlivě jednoduchý obrázek. Nenechte se však mýlit. K jejímu rozluštění bude potřeba extra dávky pozornosti.

Cílem této iluze je objevit psa, který se šikovně schovává mezi ovcemi běžícími zpátky do výběhu. Tyto vizuální hádanky nás nejen baví, ale slouží také jako cenný nástroj k pochopení lidského vnímání a kognitivních procesů.

Navíc představují jedinečnou příležitost, jak vyzkoušet a zlepšit naše pozorovací schopnosti a samozřejmě smysl pro detail. Jste připravení vyzkoušet jednu z nich?

Pak se na pár vteřin soustředěně zadívejte na náš obrázek, na kterém se odehrává zdánlivě obyčejná scéna: Stádo ovcí vracejících se z pole do ohrady. Na tom by samozřejmě nebylo nic divného, pokud by ovce na obrázku byly samy.

Tak tomu ale není. Při bližším pohledu na obrázek s ovcemi si bystré hlavy všimnou nečekaného přírůstku do stáda - psa, který je mezi ovcemi chytře ukrytý. Úkol je jednoduchý: během pouhých 4 vteřin odhalit, kde na obrázku se pes nachází.

Schovaný pes

Jakmile nastavíte časovač hodinek na 4 vteřiny, rychle se znovu podívejte na obrázek jako na celek. Pak jeďte kousek po kousku a mezi ovcemi hledejte psa. Zkuste nevynechat jediný detail.

Pokud dokážete najít psa mezi ovcemi, máte oči lovce:

Zdroj: Youtube

Zaměřte se na jakoukoliv anomálii, jakýkoliv rozdíl. Optická iluze Pes mezi ovcemi je především o rychlosti a přesnosti. Celá hádanka vyžaduje rychlé vizuální zpracování a smysl pro detail.

Jen těm nejpozornějším jedincům se podaří odhalit psího vetřelce ve stanoveném čase. Zatím to zvládlo jen 10% vyvolených. Po vypršení času nás zajímá jediné: Podařilo se vám psa mezi ovcemi najít?

Pokud ano, patří vám velká gratulace. Pravděpodobně disponujete bystrým zrakem lovce, kterému neunikne žádná nesrovnalost. Pokud vám ale pes stále uniká, rozhodně nezoufejte. My vám jej ukážeme.

Pes se nachází na pravé straně obrázku a díky své našedlé barvě hladce splývá s okolím. Jeho přítomnost na obrázku opravdu odhalí jen ti nejbystřejší. Ať už jste dopadli jakkoliv, důležité je, že jste se snažili.

Řešení hádanky

Optické iluze slouží jako klíč k bližšímu poznání naší mysli. Pravidelné procvičování mysli za pomoci těchto hádanek zlepší paměť a podnítí kreativní a logické uvažování. Zpracovat vizuální informace pro vás už nebude problém.

www.gulliversplaycafe.com, www.timesnownews.com, runwayhairsaloncny.com