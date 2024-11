Optické iluze jsou navržené tak, aby zpochybnily všechny naše smysly a nenechaly takříkajíc kámen na kameni. Příkladem je i náš obrázek, ve kterém je potřeba najít malého ptáčka. Zvládnete to?

Mysl matoucí iluze

Optické iluze a jim podobné mysl matoucí hádanky jsou víc než zábavnou kratochvílí, kterou volíme ve chvílích nudy a nicnedělání. Tyto mentální hry pracují především s naší hlavou.

Jsou tedy jedinečným tréninkem pro mozek, který pomáhá rozvíjet všechny kognitivní funkce a nedá mu možnost zlenivět. Díky těmto hrám zapojíte každičký mozkový závit.

Úskalí optických klamů tkví v tom, že v nich často vidíme něco jiného, než máme. Zásadní roli v tomto kontextu hrají barvy nebo jas, na základě kterým nakonec vytvoříme obraz viděného.

To ale není všechno. U optických iluzí je nutné se soustředit na detaily, kontrast, prostor a také umístění pozorovaného předmětu v prostoru.

Pak se může stát, že to, na co se naše oči dívají, nemusí odpovídat tomu, jak to náš mozek opravdu vnímá. Psychologové se ale shodují, že přesně to je záměrem každého optického klamu. Odchylky jsou přípustné. Co ale utváří vědomí, jak optický klam náš mozek zpracuje?

Vidíte ptáčka?

Očima získáváme až 80 % informací o dění kolem nás. Vnímáme jimi naše okolí a vše, co zažíváme a co následně utváří náš svět. Na základě toho pak mozek utvoří obraz, který máme před sebou.

Optické iluze, které dokonale zahýbou s vaší realitou:

Optické iluze jsou tím nejlepším příkladem. To, co v nich můžeme spatřit, nemusí odpovídat a často ani neodpovídá realitě, dokonce to ani nemusí být skutečné.

Příkladem jsou oblasti, pro které jsou optické iluze nedílnou součástí vlastní existence, jako jsou architektura, malířství nebo fotografie. V těchto oborech je často nutností vnímat je po svém a nacházet v nich svůj vlastní, jedinečný smysl.

Každou optickou iluzi je nutné nahlížet ze správné perspektivy, být co možná nejvíce pozorní a snažit se nevynechat žádný důležitý detail. Jednu takovou iluzi vám přinášíme i my.

Přinášíme vám jedinečný optický klam v podobě jednoduchého obrázku spící dívky, na kterém se kromě psa a koček nachází také ptáček.

Vaším úkolem je ptáčka na obrázku najít. To ale zvládne jen opravdový mistr, kterému neunikne žádný důležitý detail. Musíme projít obrázek kousek po kousku, pak máte šanci skrytého ptáčka na obrázku objevit. Zvládnete to?

Pokud se vám malého ptáčka na našem obrázku najít nepodařilo, my vám prozradíme, kde se nachází. Zadívejte se na dívku spící na posteli a zastavte se u jejích vlasů. Tam se totiž nachází řešení naší záludné hádanky.

