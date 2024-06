Pokud si myslíte, že disponujete skvělým myšlením a skutečnou bystrostí, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám jedinečnou optickou iluzi. Najdete v květu růže skrytou dívčí tvář?

Zdravý mozek

Abychom si udrželi dlouhotrvající mládí a zdraví mozku, je nutné přemýšlet a hledat podněty, které nás k přemýšlení budou vybízet. Jen tak máme šanci nikdy nezestárnout a předcházet degenerativním onemocněním, jako jsou demence či Alzheimerova choroba.

Pravidelným tréninkem mozku zlepšíte kognitivní vlastnosti, postřeh a rychlost přemýšlení. Trénink mozku je také skvělou prevencí, jak přecházet Alzheimerově chorobě.

Toto progresivní onemocnění se vyvíjí postupně. Nejprve začnete zapomínat slova a bude vám dělat potíže se vyjadřovat. Časem se stanou ale i běžné úkony téměř nadlidským výkonem. V konečně fázi tato choroba ochromí postiženého natolik, že není schopný reagovat na své okolí.

Postižený ztrácí schopnost komunikovat a být soběstačný. Je odkázaný na pomoc nejbližších a jeho život značně upadá.

Mezi rizikové faktory Alzheimerovy choroby patří věk, nezdravý životní styl a genetika. Dalším faktorem, který může vznik Alzheimerovy choroby ovlivnit, je mentální neaktivita.

Pokud necháte svůj mozek zlenivět, hrozí vám, že touto zákeřnou nemocí onemocníte. Mozek je totiž nutné trénovat. Stejně jako trénujete svaly, aby neztratily sílu a flexibilitu. Na to je třeba neustále myslet.

Dívčí tvář

Abyste se Alzheimerově chorobě vyhnuli, musíte pro to něco udělat. Musíte číst, nasávat nové informace a neustále nutit mozek, aby pracoval. Dát mozku podněty k přemýšlení. Nutit ho hledat řešení.

Najdi koně za 9 vteřin:

Zdroj: Youtube

Udržování optimální mozkové aktivity je nutností, bez které se neobejdeme. Luštění rébusů, hádanek, hlavolamů a také čtení a osvojování si nových informací, to vše je možností, jak degenerativním onemocněním mozku zamezit.

Jednu takovou hru vám přinášíme i my. Jedná se o sto let starou optickou iluzi. V ní jde o jediné. V květu růže najít skrytou dívčí tvář. Zvládnete to? Úskalí optických klamů tkví v tom, že často vidíme, co nemáme a přehlídneme, co hledáme.

Vaším úkolem je najít dívčí tvář a ukázat nám, kde přesně se nachází. Zvládnout to ale musíte v časovém limitu pouhých 5 vteřin. Je nutné zůstat naprosto pozorní a nevynechat jediný detail, který vás může zavést k cíli.

Jakmile se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste dívčí tvář v květu růže našli, pak vám gratulujeme. Přemýšlíte rychle a máte nebývalý postřeh. Pokud jste tvář nenašli, nevadí. My vám ji ukážeme. Stačí se podívat na obrázek níže, kde je vyznačená.

close info Pinterest zoom_in Vidíte dívčí tvář?

