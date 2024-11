Optické iluze jsou koncipované tak, aby dokonale zmátly naši mysl. Vyznat se v nich proto dokáží jen lidé se skutečně vysokým IQ. Ověřit si to můžete s naším obrázkem, na kterém je nutné najít dvě skryté tváře.

Síla optických iluzí

Optické iluze jsou jedinečné hádanky pro naši mysl. Matou nás a nutí nás nahlížet věc z nové, dosud nevyzkoušené perspektivy. Jen tak máme možnost dobrat se kýženému konci.

close info Pinterest zoom_in Jen 2 % s vysokým IQ najdou dvě skryté tváře za 6 sekund!

Optické iluze jdou ale mnohem dál než k pouhé zábavě a nutnosti se na malý okamžik zastavit. Tyto mysl matoucí hlavolamy zkouší fungování našeho mozku.

K jejich vyřešení nestačí se dívat. Musíte aktivovat všechny kognitivní funkce, zvýšit pozornost, koncentraci i paměť.

Odborníci se shodují, že optické klamy mají zprostředkovat nesprávné vnímání reality a zmást tak všechny, kteří se na ně dívají. To je jejich hlavních cílem.

Naším cílem pak musí být nahlížení optické iluze ze správné perspektivy, abychom ji byli schopní rozklíčovat a nalézt optimální řešení.

Skryté tváře

Optických iluzí existuje celá řada. Všechny však mají jedno společné: Snaží se nám vnutit, že to, co vidíme, je to jediné správné. Abychom ale optickým iluzím porozuměli, je třeba si říct, že vizuální spojení nestačí.

Neuvěřitelná optická iluze:

Zdroj: Youtube

To, co vidíme očima, je pouhý počátek toho všeho. Oči totiž viděný obraz vyšlou do mozku, kde dochází k finálnímu zpracování viděného podnětu. Je to tedy mozek, kdo nakonec dá té či oné optické iluzi určitý význam.

Dá se říct, že každá optická iluze je vizuálním zážitkem, který ovlivňuje vnímání mozku. Důvodem jsou neurony vyskytující se v mozku, ovlivňující zprávu, kterou mozek dostává.

Na základě ní pak mozek utváří vjem. Mozek tak definuje realitu, a to většinou na základě objektů, které mu jsou známé, nebo se kterými se již někdy v minulosti setkal.

Abyste si fungování optických iluzí vyzkoušeli, jednu takovou pro vás máme i my. Na zdánlivě jednoduchém obrázku je třeba najít dvě skryté tváře.

Stihnout to musíte v časovém limitu pouhých 6 sekund. Jen tak zjistíte, že se řadíme mezi lidi s vysokým IQ.

Pokud ale tváře nenajdete, nebuďte smutní. Podívejte se na obrázek níže, kde máme obě tváře vyznačené.

close info Pinterest zoom_in Vidíte je?

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.thesun.co.uk