Jak jste na tom s rychlostí myšlení a úsudkem? Pokud myslíte, že dobře, pak rozhodně nikam neodcházejte a pusťte se do našeho rychlého testu.. Najdete ve 100 let staré optické iluzi 3 skrytá kachňátka?

Optické iluze

Pokud vám zdraví vašeho mozku není lhostejné, pak pro to musíte něco dělat. Musíte číst a neustále hledat podněty, kterými budete mozek nutit k zamyšlení. Tím si zlepšíte kognitivní funkce a postřeh.

Zároveň tím donutíte všechny své smysly pracovat naplno. Mentální aktivita je pro náš mozek skutečně důležitá. Zapojením mozkových závitů udržíte mozek po dlouhé roky vitální.

Pokud neradi čtete a učení není vaší silnou stránkou, nebojte. Plně postačí, když si na trénink mozku zvolíte mozkové hry. To mohou být kvízy, hádanky nebo třeba optické iluze.

Všechny tyto hry jsou pro náš mozek jedinečným způsobem, jak se zabavit a zároveň udělat mnohé pro to, abychom se vyhnuli degenerativním chorobám typu demence a Alzheimerovy choroby.

Pravidelným praktikováním těchto her zlepšíte postřeh a zajistíte svému mozku dlouhotrvající vitalitu. Jak už bylo řečeno, mozek potřebuje podněty k přemýšlení. Jen tak může pracovat, jak má a vy mu nikdy nedovolíte zakrnět.

Skrytá kachňátka

Zároveň si díky takovýmto hrám ověříte svou inteligenci a získáte schopnost kritického myšlení. Pokud budete mozkové hry praktikovat pravidelně, je stěží vám unikne sebemenší detail.

Začít ale musíte včas, abyste z toho s přibývajícím věkem mohli náležitě profitovat a udělali vše pro to, abyste se degenerativním onemocněním vyhnuli.

Mozkové hry pracují s pamětí, nutí nás logicky myslet a plnit stanovené úkoly. Jsou nejlepší prevencí nejen pro seniory, ale také pro všechny dospělé. Praktikovat by je měl každý, komu zdraví jeho mozku není lhostejné.

Kromě zlepšení paměti se pak díky těmto hrám naučíme udržet pozornost, zapamatovat si zdánlivě nemožné a jít za hranice viditelného. To bude potřeba i u naší optické iluze.

Na zdánlnivě obyčejném výjevu kachny plující po vodní hladině je ukrytá výzva, která čeká na vaše odhalení. Na 100 let staré iluzi jsou 3 skrytá kachňátka, která čekají na vaše objevení. Na vyřešení však máte omezený čas. Jen superchytří to dají do 10 vteřin.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste kachňátka našli, pak vám gratulujeme. Pokud stále nevíte, kde jsou, podívejte se na obrázek níže. Tam jsou všechna 3 kachňátka vyznačená červeným kroužkem.

close info Pinterest zoom_in Vidíte je?

