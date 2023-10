Setkali jste se někdy s optickým klamem, který byl schopný odhalit pohlaví vašeho mozku? Možná to zní neuvěřitelně, ale naše iluze to dokáže. Musíte jediné: Říct, jakým směrem podle vás běží muž na obrázku.

Kam běží?

Ačkoli se může zdát, že náš obrázek je jednoduchý, klame takříkajíc "tělem". Je na něm tmavá postava ve sprinterské poloze. To ale není to zásadní, co na obrázku můžete vidět. Tím je směr, jakým podle vás postava běží. Je to směrem k vám nebo od vás? Odpověď odhalí skryté poznatky o vašich kognitivních schopnostech.

close info Pinterest zoom_in Jakým směrem běží muž?

Náš mozek je složitý a neobyčejný orgán, který je díky jedinečným procesům vnímání schopný různorodých interpretací obrazů kolem nás. V kontextu tohoto optického klamu mohou někteří jedinci vnímat muže běžícího od nich nebo k nim.

Pokud podle vás běží muž na obrázku směrem k vám, máte podle této iluze spíše "mužský mozek". Životní výzvy berete s nadhledem a racionálním uvažováním. Disponujete analytickými schopnostmi. Jste zvídaví lidé, schopní jakýkoli nový vjem detailně zkoumat a věnovat mu všechnu svoji pozornost.

Pokud si to úkol žádá, pracujete na něm tak dlouho, dokud nezformulujete řešení. Multitasking však není vaší silnou stránkou. Dáváte přednost řešení jedné věci před více věcmi najednou. Jakmile zaujmete názor, nenecháte se znejistit nikým a ničím. Díky neochvějné sebejistotě, soustředěnosti a smyslu pro detail jste připravení obhájit vše, co potřebujete, přesvědčivými argumenty.

Mužský nebo ženský?

Pokud jste však zaujali stanovisko, že postava na obrázku běží směrem od vás, disponujete spíš "ženským mozkem".

Pro více informací se podívejte na toto video:

Vaší silnou stránkou jsou jednoznačně analytické schopnosti a způsob uvažování. Vždy se spoléháte sami na sebe a jakékoli rozhodnutí činíte pečlivě a s rozmyslem. V životě si vše vytváříte tzv. od základu.

Vaší silnou stránkou je multitasking a vaše pozoruhodná paměť vás nikdy nezklame. Při řešení složitých životních situací se spoléháte výhradně na intuici a bystré smysly.

Optický klam běžícího muže však sahá hlouběji než jen k osobnostním rysům. Úspěšně boří mýty mezi mužským a ženským mozkem. Je jakýmsi vymaněním se z genderových stereotypů a podporuje snahu lépe porozumět složitosti lidského myšlení.

O to se v minulosti pokusila i Daphna Joelová, uznávaná neuroložka. Joelová vedla v roce 2009 na univerzitě v Tel Avivu kurz, který se zabýval tématem genderových mozků. Jejím cílem bylo vyvrátit stereotypy a zpochybnit předpoklady, že muži jsou od přírody soutěživější a ženy lepší v komunikaci.

