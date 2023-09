Od svého vzniku v roce 1915 je tato iluze stále záhadnou. Optický klam známý pod názvem "Moje žena a tchyně" uchvacuje každého, kdo jej spatří. To, co vidíte jako první, totiž odhalí váš věk.

Síla optického klamu

Optickou iluzi "Moje žena a tchyně" vytvořil roku 1915 úspěšný karikaturista William Ely Hill. Její kouzlo spočívá ve schopnosti manipulovat s lidským vnímáním. Při pohledu na obrázek máte na výběr ze dvou možností.

Musíte se rozhodnout, zda vidíte mladou ženu, nebo zda se vám před očima vyjeví stará vrásčitá tchyně. Jedno je však jisté. Obě ženy najednou spatřit nelze.

Někteří tak zpočátku vidí tvář mladé ženy, zatímco jiní si všimnou staré tchyně. Pokud se na obrázek dívá někdo obeznámený jeho schématem, často se snaží perspektivu změnit. Ne vždy se to však povede.

Optický klam je zábavou v našich kratochvílích. Jde ale mnohem dál. Žena, kterou spatříte jako první, může odhalit váš věk. Pokud tomu nevěříte, není nic jednoduššího, než si to teď hned vyzkoušet.

Co vidíte?

Australští vědci zabývající se touto iluzí zjistili, že mladší účastníci vnímají na obrázku spíše mladou ženu, manželku, zatímco starší lidé si jako první všimnou staré tchyně. Autor optické iluze byl ale tvrzení, že jediným skutečným milníkem toho, co vidíte, je úhel pohledu a vaše perspektiva.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podle australských vědců však lidé podobného věku mají tendenci vnímat věci stejným či podobným způsobem. I proto starší lidé viděli tchyni s šátkem přes hlavu, zatímco mladší lidé se shodli, že na obrázku je mladá žena s módním kloboukem.

Pokud by tomu tak bylo, tíhli by jedinci jedné věkové skupiny k podobné interpretaci obrazu. I přesto ale může toto tvrzení přesahovat vědecké poznatky. Pokud se starší člověk ztotožní s tím, že na obrázku vidí mladou ženu, může to svědčit o jeho mladistvém a otevřeném duchu.

To by naznačovalo, že bez ohledu na chronologický věk, může mladistvá vitalita jakéhokoli člověka vést k tomu, že vnímá svět s novou perspektivou.

Vnímání optických iluzí je ovlivněné našimi zažitými představami a předsudky. Jde o to, jak mozek každého z nás zpracovává vizuální informace před sebou. Jaké vytváří předpoklady a jak vyplňuje mezery na základě minulých zkušeností.

William Ely Hill vytvořil tento optický klam pro humoristický časopis Puck. Cílem bylo poukázat na dvojznačnost obrázku a rozdílné perspektivy každého diváka. "Moje žena a tchyně" nespočívá pouze v iluzi samotné, je zajímavá svou spojitostí mezi věkem a vnímáním. Individuálním pohledem na svět, utvářeným zkušenostmi každého z nás.

Zdroje: en.wikipedia.org, editions.covecollective.org, www.insider.com