Optické iluze jsou mysl matoucí hádanky, které nás nutí zamyslet se novým a neotřelým způsobem. Jen tak máme šanci přijít jim na kloub. Vyzkoušet si to můžete s naším IQ testem, ve které je nutné objevit zajíčka mezi kočkami. Zvládnete to?

Optické klamy

Optické klamy jsou hádanky a hlavolamy, které nás nutí nahlížet věci se zcela novou perspektivou. Všímat si více detailů a stoprocentně se koncentrovat.

Optické iluze jsou tedy víc, než pouhá zábavná kratochvíle, které nám má pomoci zahnat mnohdy otravné chvíle nudy.

Optické klamy zlepšují všechny kognitivní funkce, jako je pozornost, koncentrace a paměť. Učíme se díky nim zapojit logiku a zaměřit se na nejmenší detaily.

Ačkoliv si mnoho lidí myslí, že optické iluze vnímáme jinak skrze zrak, pravdou je, že mylný obraz té či oné iluze vytváří mozek. Ten zpracuje objekt vnímaný očima po svém.

Vytvoří tak obraz, který vůbec nemusí odpovídat realitě. O to také v optických iluzích jde. Zmást každého, kdo se na ně podívá a ztížit hledání správného řešení.

Zajíček mezi kočkami

Optické iluze jsou mysl matoucí mozkové hry, které kromě zábavy posilují myšlení a udržují mozek v dobrém, tedy aktivním stavu.

Mysl matoucí optické iluze:

Zdroj: Youtube

Právě ony jsou jednou z možností, jak nenechat mozek zlenivět a předcházet mnoha degenerativním nemocem. Slouží jako prevence zdraví našeho mozku.

Optické iluze ale nemají své pevné místo pouze v hádankách a hlavolamech. Setkat se s nimi můžeme také v umění, a to především v oblastech jako architektura, sochařství nebo fotografie.

Cíl ale mají vždy stejný. Potrápit každého, kdo je spatří a nutit ho zapojit všechny mozkové závity naplno. Naučit se vnímat sebemenší detail.

Abyste si ověřili, jak fungují vaše kognitivní funkce, zda jste dostatečně pozorní a váš mozek pracuje, jak má, vyzkoušejte si náš IQ test optické iluze. V něm je nutné objevit zajíčka mezi kočkami na našem obrázku.

Je třeba projít obrázek kousek po kousku a skutečně nevynechat nic, co by vás mohlo dovést k cíli. Na vyřešení však máte pouhých 5 vteřin. Podle odborníků to ale v tomto časovém limitu zvládne jen 1% zúčastněných.

Pokud zajíčka nenajdete, podívejte se na obrázek níže, kde je vyznačený.

close info Pinterest zoom_in Vidíte ho?

Zdroje: www.jagranjosh.com, timesofindia.indiatimes.com, www.thesun.co.uk