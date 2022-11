Vědci našli předmět podobný sklíčku brýlí. Když zjistili stáří, vyděsili se

Lenka Bělská

Pod hromadou úlomků neprůhledného modrého smaltu a fragmentů neznámého předmětu ze slonoviny nebo dřeva byla nalezena čočka z horského křišťálu.

Foto: Geni - Photo by user:geni, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13302965

Vypadá jako fragment lupy, který běžně nacházíme u babičky v příborníku. Nimrudova čočka vybroušená z horského křišťálu je však mnohem vzácnější. Je stará 2700 let a pravděpodobně patřila králi.

Starověké asyrské město Nimrud, jež leželo na řece Tigris jižně od Ninive v dnešním Iráku, bylo ve svě době moderní metropolí. Jeho počátky spadají až do 23. století př. n. l. Největší rozmach ale nastal kolem roku 880 př. n. l., kdy se stalo hlavním centrem celé Novoasyrské říše.

V Nimrudu kvetl obchod i řemeslo. Stavěly se zde nádherné chrámy a paláce zdobené stélami a sochami. V jednom z nich, pod troskami trůnního sálu, byl v roce 1850 archeologem Austenem Henry Layardem objeven vzácný poklad.

Optické čočky Nimrud

Odborníci určili, že byla vyrobena mezi lety 750 a 710 před naším letopočtem. S průměrem 4,2 cm a tloušťkou mezi 4,1 a 6,2 mm má ohniskovou vzdálenost asi 12 cm. Pozorovaný předmět tak dokáže zvětšit třikrát.

Na jejím povrchu je dvanáct dutin, které mohly obsahovat tekutinu zachycenou v surovém krystalu. Layard ji po svém objevu identifikoval jako pomůcku k zapalování ohně. O podobném předmětu se zmiňoval již raný překlad básně o Gilgamešovi Epos o Ištar a Izdubarovi. „Král vstal, vzal posvátné sklo a namířil ho ke slunci. Na oltáři zažehly plameny."

Starověké brýle

Dr. Ángel Tomás Camacho Garcia z Institutu kultury, vědy a technologie v Galicii tvrdí, že čočka byla zasazena do kovového rámu a sloužila ke zlepšení zraku. „I přesto, že nemůžeme předpokládat, že Asyřané nebo jiné kultury té doby měli dostatek znalostí o optice, sklíčko mohlo pomáhat korigovat astigmatismus. Jeho výroba mohla být provedena stylem pokus-omyl. Spíše na empirickém než teoretickém základě," vysvětluje. (Zdroj: www.institutociencia.es)

Skutečnost, že Layard našel čočku v trůnním sále Severozápadního paláce napovídá, že mohlo jít o monokl krále Sargona II., který vládl v letech 722 až 705 př. n. l. Pokud by to byla pravda, Nimrudova čočka by se stala nejstarším optickým přístrojem, jenž archeologové dosud našli.

