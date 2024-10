Chcete zlepšit vaši pozornost, paměť a reakční rychlost, které se stárnutím zpomalují? Nemusíte se trápit s činnostmi, jež zavání nudou. Zkuste zábavné a interaktivní aktivity. Například náš rébus zaměřený na hledání skrytých objektů.

Považujeme je za běžné a samozřejmé. Používáme je totiž každý den. Aniž bychom si to uvědomovali, ovlivňují, jak efektivně plníme úkoly, jak se učíme a jak se orientujeme v komplexním světě plném podnětů. To jsou kognitivní schopnosti.

Tento soubor mentálních procesů zahrnuje například paměť, pozornost, rychlost zpracování informací, řečové funkce, komplexní myšlení a prostorovou orientaci. Jsou proto klíčové naše běžné fungování.

Kognitivní funkce

Se slovem „pozornost” se v dnešní době setkal snad každý. Odborníci upozorňují, že vlivem sociálních médií klesá a my tak máme problém ignorovat rušivé elementy. Právě ona totiž určuje, do jaké míry se dokážeme odpoutat od notifikací na telefonu či hluku v pozadí a soustředit se na to důležité, ať se jedná o práci, studium nebo konverzaci s manželem.

Paměť je klíčová pro uchovávání informací a zkušeností. Využíváme ji při osvojování nových dovedností, učení, plánování a organizování. Úzce souvisí také s prostorovou orientací a naší snahou zapamatovat si trasu nebo zvládnout nový pohyb.

Reakční rychlost je schopnost bleskově reagovat na podněty. Snad každý někdy zažil situace, kdy musel vyhodnotit změny v dopravě, odpovědět šéfovi něco smysluplného nebo chytit míč, jež se znenadání objevil.

Řečové funkce hrají zásadní roli v procesu uvažování. Jazyk nám totiž usnadňuje formulovat myšlenky, organizovat je a sdílet je s ostatními. Pomáhá nám komplexně myslet, analyzovat informace, vytvářet logické závěry, řešit problémy, vést diskuze a argumentovat.

Trénink kognitivních funkcí

Bohužel, kognitivní funkce v průběhu času klesají. Může za to snížená schopnost mozku vytvářet nové synapse, zhoršený přísun kyslíku a živin do orgánů a zvýšené riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba nebo demence.

Existuje však několik osvědčených metod, jak tento proces zpomalit nebo zvrátit. Odborníci doporučují dbát na kvalitu spánku, udržování sociálních kontaktů, zahrnout do stravy antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny, každý den se hýbat a provádět mentální cvičení.

Pokud se nechcete učit nový jazyk nebo vás nebaví hrát šachy či luštit křížovky, nevadí. Dalším způsobem, jak trénovat mozek, jsou vizuální klamy, tedy obrázky, na kterých se skrývá něco, co tam na první pohled nepatří.

Zkuste začít hned a odhalit kočku mezi hejnem sov. Zvládnete to co nejrychleji?

close info https://www.kantodesign.fi/viraalinen-visuaalinen-haaste-loyda-pollojen-seassa-piilossa-oleva-kissa-alle-11-sekunnissa/ zoom_in Najdi kočku mezi sovami

Zahlédli jste kočku v pravé části ilustrace? Gratlujeme. Vaše kognitivní funkce fungují tak, jak mají.

close info https://www.kantodesign.fi/viraalinen-visuaalinen-haaste-loyda-pollojen-seassa-piilossa-oleva-kissa-alle-11-sekunnissa/ zoom_in Kočka mezi sovami

