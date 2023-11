Každý z nás je jedinečný. O tom svědčí i naše schopnost vcítit se do druhých. Někteří jsou v tomto ohledu skutečnými mistry, zatímco jiní tuto vlastnost postrádají. Tušíte, jak jste na tom vy? Zkuste si náš test a ihned budete vědět.

Schopnost vcítit se

Empatik, člověk, který s lehkostí vnímá a prožívá emoce druhých. Kdekdo by takového jedince označil za přecitlivělého, realita je však někde jinde.

Empatie je schopnost vcítit se do druhých, vnímat jejich radost i bolest, vědět, kdy se za jejich úsměvem schovává smutek, nebo kdy mají skutečný vztek. Pokud na vás emoce druhých působí, jako byste je sami prožívali, jde pravděpodobně o vás.

Pokud stále váháte, jak to s touto vlastností máte, pomůže vám náš test. Ten odhalí, jaká je vaše schopnost vcítit se do druhých.

Není na tom nic složitého. Musíte jediné: Pozorně se zadívat na náš obrázek a vybrat motiv, který vás zaujme jako první. Tušíte, který to bude?

Co vidíte?

Pokud jste jako první spatřili ženu, vaše odbornost nespočívá v dešifrování myšlenek a pocitů druhých, ale v porozumění sobě samým. Rozhodně se nemusíte bát, že jste sebestřední.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jen jste věnovali dostatek času vlastnímu sebepoznávání. To z vás činí člověk dostatečně empatického vůči druhým.

Pokud jste jako první spatřili odraz ženy ve vodě, jste člověk, který vždy rád zkoumal složitosti a odlišnosti lidského charakteru. Jste vysoce inteligentní. Rozhodně více, než si myslíte. Vaše schopnost rozpoznat emoce druhých jde daleko za váš viditelný intelekt.

Je to vaše emoční inteligence, co vám umožňuje vnímat myšlenky a pocity druhých tak dokonale, jako by o nich druzí sami mluvili. Dokonce i v případě, kdy ostatní své emoce důkladně skrývají.

Pokud byl motiv vody tím, čeho jste si všimli jako první, jste člověk s nejvyšší možnou mírou empatičnosti vůbec. Zatímco ostatní vidí ty na první pohled viditelné věci, vy si všimnete každého detailu.

Proto jste vybrali vodu. S tímto darem jste se narodili, a i když si jeho jedinečnost uvědomujete teprve nyní, brzy mu porozumíte hlouběji.

A nakonec, pokud jste jako první spatřili zeď, vaše schopnost vcítit se do druhých lehce skomírá. Trvá vám dlouho odhalit skutečné emoce lidí kolem vás. Není to však o tom, že byste své blízké neměli rádi, jen si jejich skutečné emoce často neuvědomujete.

