Naše osobnosti jsou jako složité mechanismy. Vnímání toho, kdo jsme, se mění v závislosti na úhlu pohledu pozorovatele. Ačkoli kladné stránky své osobnosti známe, málokdy o nich mluvíme nahlas. Víte, co na vás lidem připadá atraktivní?

Okouzlující osobnost

To, co dělá každého člověka okouzlujícím, je jeho laskavost, přátelskost, osobitý humor a neodolatelný půvab. Dohromady to působí jako magnetická aura, která k vám přitahuje ostatní a láká je, aby se stali vašimi přáteli nebo se jen tak kochali vaší přítomností. Pokud o svém šarmu ještě nevíte, můžete si vyzkoušet náš test. Ten odhalí, co lidem na vaší osobnosti připadá atraktivní.

close info Profimedia.cz zoom_in Atraktivita není vlastnost, která by se projevovala jenom v jedné jediné charakterové vlastnosti.

U mužů to může být zdravé sebevědomí a důvtip. U žen pak schopnost nebrat se tak vážně a mít se ráda taková, jaká skutečně je. Může tak okouzlit každého, na koho si usmyslí. Ne všichni jsme si ale vědomí, co nás v očích druhých dělá atraktivními. Pokud je to i váš případ, zkuste si ihned náš test. Ten to velmi rychle odhalí.

Atraktivita není vlastnost, která by se projevovala jenom v jedné jediné charakterové vlastnosti. Pro každého je lákavé a líbivé něco jiného. Pro jednoho to tak může být dovednost, kterou neustále zdokonalujete, zatímco pro druhého váš krásný obličej. Test optické iluze odhalí, jak okouzlující skutečně jste.

Co přesně vidíte?

Pokud jste jako první spatřili tvář starého muže, je vaším okouzlujícím rysem vhled. Máte bystré pozorovací schopnosti a všechny získané informace zpracováváte s pozoruhodnou rychlostí. Lidé si cení vaší schopnosti správně analyzovat svět kolem vás a obdivují vaši schopnost proniknout vždy k jádru věci.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud vás jako první zaujala žena s rozbitým deštníkem, atraktivním vás činí výjimečný smysl pro humor. Máte neuvěřitelnou schopnost vnést humor do naprosto každé situace, ve které se ocitnete a zlepšit náladu všech kolem vás. Kamkoli vejdete, rozzáříte místnost a všechny zúčastněné.

Vaší okouzlující vlastností je pozitivní přístup. Bez ohledu na okolnosti vždy na všem najdete něco kladného. Dokonce se tomu často zasmějete. Svůj pozitivní přístup k životu rozhodně nepotlačujte, naopak se o něj podělte s ostatními.

Pokud vaši pozornost upoutaly květiny, vaše atraktivita tkví v tom, že jste pohodový a klidný člověk. Jste také skvělý hostitel. Lidé se ve vaší přítomnosti cítí chtění. Každého zahrnete láskou, pozorností i skvělým pohoštěním. Rádi se bavíte a svou společenskostí často nakazíte ostatní.

Atraktivita je vlastnost, kterou každý vyzařuje po svém. Je to směs nadhledu, humoru, pozitivity a pohostinnosti, přičemž každá z těchto vlastností má schopnost okouzlit svým jedinečným způsobem.

Zdroje: www.yourtango.com, themindsjournal.com, www.indiatimes.com