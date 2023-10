Obáváte se, že by vám šéf mohl dát výpověď? Pokud máte strach, zkuste si náš optický test. Právě ten vás před případným vyhazovem může varovat. Sedí to naprosto přesně.

Nechtěný vyhazov

Nikdo z nás si nepřeje dostat výpověď. Získat práci svých snů totiž v dnešní době není jen tak. Konkurence je vysoká a uchazečů dostatek. Rozesílání životopisů a motivačních dopisů se navíc jeví jako vyčerpávající.

close info Profimedia.cz zoom_in Nikdo z nás si nepřeje dostat výpověď.

Když konečně uspějete na pohovoru a nastoupíte do firmy, ve které si přejete pracovat, je vyhazov tím posledním, o co byste stáli. Přesto může být strach z případného propuštění všudypřítomnou veličinou vašeho života.

Ztráta zaměstnání naruší každodenní režim a ovlivní vaši finanční stabilitu. Abyste se jednou provždy případných obav zbavili, můžete si vyzkoušet náš test. Ten odhalí, nakolik je pravděpodobné, že vám vyhazov skutečně hrozí.

Není na tom nic těžkého. Stačí se soustředěně zadívat na náš obrázek a vybrat motiv, který spatříte jako první.

Co přesně vidíte?

Pokud jste jako první spatřili ženu, pravděpodobně se neustále strachujete, že svou práci ztratíte. Tím si ubíráte energii, kterou byste mohli věnovat pracovním úkolům.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokuste se svou nervozitu nasměrovat tím správným směrem, a to k práci. Pokud se zvýší efektivita vaší práce, žádného vyhazovu se obávat nemusíte. Byli jste přece přijatí, protože jste dobří v tom, co děláte, takže se více soustřeďte na své schopnosti a to, v čem vynikáte.

Pokud vás jako první zaujala sova, jste člověk, který si nečekaný vyhazov už zažil. Proto je pro vás nemožné svému zaměstnavateli stoprocentně věřit. Přesto se o to musíte pokusit. Pevné pouto s kolegy posílí váš pracovní úspěch a sníží příliv negativních myšlenek na případné propuštění.

Nemusíte mít ve spolupracovnících nejlepší přátele, je nutné s nimi ale umět efektivně spolupracovat. To posílí vaše výkony a důvod k vyhazovu žádný nebude. Nikdo se přece nechce připravit o dobrého zaměstnance.

Pokud jste jako první spatřili koryto potoka, jste pravděpodobně člověk, který často střídá zaměstnání. Ať už je důvodem cokoliv, nejste v tomto ohledu příliš stálí. Je však potřeba se to naučit.

Musíte být týmovým hráčem, namísto neustálé potřeby prosadit svou vlastní dominanci. Být vůdčí osobností se sem tam sice může hodit, je ale potřeba docenit své kolegy, aby se necítili méněcenní.

Pokud půjdete hlava nehlava za svými cíli a nebudete mít dostatečnou pokoru, může se vám stát, že výpověď dostanete. Vždy je nutné volit takové kroky, které vám ani vašemu zaměstnání neublíží. Tak na to myslete.

Zdroje: www.linkedin.com, mindsjournal-official.medium.com, www.yourtango.com