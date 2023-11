Natálie Borůvková 27. 11. 2023 12:28 clock 3 minuty gallery video

Jste spíše asertivní, nebo klidnější? Poutavá optická iluze tvrdí, že odpověď na tuto otázku bez problému odhalí. Tím, vám umožní nahlédnout do vašich osobnostních rysů. Musíte jediné, rozhodnout se, co na obrázku vidíte jako první. Už víte, co to bude?

Síla optických iluzí Zatímco optické iluze jsou obvykle navržené tak, aby dokonale zpochybnily naše pozorovací schopnosti, náš psychologický obrázek má za cíl odhalit, zda jste ve svých sociálních interakcích spíše extroverti nebo introverti. Tato zvláštní modrá optická iluze vyzývá každého, kdo ji spatří, aby se rozhodl, zda v obrázku nejprve vnímá žraloka nebo je v něm člověk. Podstatou této iluze je nepřemýšlet a nechat své podvěomí vybrat za nás. Vaše volba odhalí, jak jednáte. Zdali máte sklon k vysokému sebevědomí a asertivitě, nebo se spíše přikláníte k empatii a laskavosti. Za touto iluzí stojí specialista na optické iluze @psychologylove100, který si již mnohokrát na sociálních sítích získal pozornost díky své schopnosti odhadnout osobnostní rysy. Komentáře nešetřily chválou: „Trefa do černého! Je až neuvěřitelné, jak je to přesné.“ close info Pinterest zoom_in Vidíte žraloka nebo člověka? Co vidíte? Pokud jste jako první spatřili žraloka, jste sebevědomý a okouzlující jedinec. Jste známí tím, že vynikáte v jakékoliv společenské situaci. Poznejte svou pravou podstatu s naší optickou iluzí: Zdroj: Youtube Lidé vás vnímají jako přístupné a zároveň asertivní jedince. Bez námahy si vytváříte přátele všude tam, kde se objevíte. Svou asertivitu dáváte najevo především v konfliktech, kdy nemáte problém bez váhání sebevědomě vyjádřit svůj názor. @psychologylove100 k tomu poznamenal: „Když vás poznáme, brzy zjistíme, že jste přímý člověk. Neváháte říct, co máte na srdci, aniž byste se zdržoval slov. Vaši upřímnost si někdy okolí vykládá špatně, ale na vás to má jen malý vliv.“ Na druhou stranu, pokud jste jako první spatřili člověka, jste empatický a dobrosrdečný jedinec. Lidé se na vás často obracejí s prosbou o radu a oceňují váš přirozený sklon pomáhat druhým. Ačkoli můžete být vůči novým známým poněkud plaší a introvertní, vaše vřelá a optimistická povaha se projeví, jakmile s nimi strávíte více času. Jste známí svou pohodovou povahou, vyhýbáte se konfliktům a hádkám a k neshodám raději přistupujete s nadhledem. close Magazín Děsivá optická iluze mění lidi v ohavná monstra. Přesvědčte se, jak podivně zpracuje váš mozek video @psychologylove100 k tomu říká: „Pokud s vámi člověk, se kterým mluvíte, nesouhlasí, pak je to za vás zcela v pořádku. Do konfliktu se s ním nikdy nejdete. Nepatříte k lidem, kteří trvají na tom, že mají pravdu. Jedna z vašich životních manter zní, mlčeti zlato.“ close Magazín Psychotest: Vidíte chlapce, dívku nebo lebku? Optická iluze prozradí, jaký máte smysl pro romantiku video Tato poutavá a zábavná optická iluze nabízí jedinečný způsob, jak se zamyslet nad svými sociálními sklony. papadpizza.com, www.msn.com, www.timesnownews.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít