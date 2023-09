V neustále se vyvíjejícím světě sociálních médií nás TikTok opět překvapil svou nejnovější virální senzací. Nečekejte ale tanec ani zpěv. Jde o jedinečný test osobnosti, který odhalí vaše nejhlubší obavy. Přesněji to, čeho se nejvíce bojíte.

Nemilé zjistění

Za tímto psychologickým testem vycházejícím z optické iluze stojí TikToker @psychologylove, který zanechal všechny uživatele ve velkém ohromení. Jeho test totiž sedí naprosto přesně.

Na testu není nic složitého. Nemusíte být uznávaný matematik ani jiný expert, abyste se mohli zúčastnit. Jde pouze o to zadívat se na námi předložený obrázek a vybrat první věc, na kterou se vaše oči zaměří.

To, co uvidíte nejdříve, odhalí skrytou část vaší osobnosti. Přesněji to, z čeho máte ve svém životě největší strach. Tušíte, co to bude?

Podle tvůrce testu jsou naše největší strachy často uložené v podvědomí. Jejich odhalením a následným zpracováním nejenže sami sebe lépe poznáme, ale můžeme sami sobě pomoci cítit se lépe.

Co tedy vidíte?

Pokud jste jako první spatřili hlodavce, jste člověk, který v sobě skrývá hluboce zakořeněný strach z ponížení a zesměšnění. Děsí se lítosti a posměchu. Má v sobě až příliš zarytý pocit, že právě tyto emoce jsou těmi, jež ho zbavují sebeúcty a sebedůvěry. V důsledku toho se pak často bráníte myšlence vyhledat pomoc druhých.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Váš strach vás často vede do situací, kdy raději mlčíte, i když máte co říct. Důvodem je vnitřní panika z posměchu. Tak tomu ale vůbec být nemusí. Zkuste se uvolnit a více si věřte. Uvidíte, že vaše okolí vás za vaše názory rozhodně neodsoudí.

Naopak ti, kteří jako první spatřili tvář z profilu, mají údajně největší strach z osamělosti. Neustále potřebují být v obležení rodiny a přátel. Činí je to jistějšími a více si věří. I sebemenší myšlenka na samotu je doslova ochromuje strachem.

Měli byste si uvědomit, že samota není osamělost. Osamělí můžete být i za předpokladu, že jste v davu lidí, které máte rádi.

Test vycházející z optické iluze oslovil velké množství uživatelů. Někteří z nich žasli nad přesností popisů a našli ve výsledcích testu kus sebe samých. Konečně měli pocit, že jejich strachy a obavy někdo chápe.

Přesto je dobré brát tyto testy s rezervou. Ačkoli mohou být poučné a podnětné, v konečném důsledku jsou jen zábavným zpestřením, nikoli definitivním vhledem do našich nejhlubších obav.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.express.co.uk, www.mirror.co.uk