V oblasti psychologických testů se objevila nová a zajímavá metoda. Slibuje odhalit podstatu vašeho charakteru. Přesněji řečeno to, zda umíte prokouknout druhé. Zkuste si náš test a brzy uvidíte.

Síla optických iluzí

close info Youtube zoom_in Co přesně vidíte?

Záhadná optická iluze odhalí vaše nejniternější vlastnosti. Nejde však pouze o to, kdo jste, ale také o to, jak vidíte do mysli druhých a jaká je vaše sociální inteligence.

Tuto podmanivou iluzi vytvořila specialistka na optické iluze Mia Yilin. Jejím cílem bylo poskytnout lidem vhled do jejich nitra za pomoci vizuálního testu. Není na tom nic složitého. Stačí se pozorně zadívat na obrázek a vybrat motiv, který spatříte jako první.

Na výběr máte ze dvou možností. Buď uvidíte dva obličeje z bočního profilu, nebo se vám před očima zjeví svícen. Právě motiv, který vyberete, odhalí, jak dobře umíte prokouknout druhé.

Mia Yilin si již mnohokrát získala obdiv na sociálních sítích díky svým mysl ohromujícím psychologickým testům. Pozitivní komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. "Víte, tahle videa jsou vždycky na místě!", zněl jeden z nich, zatímco další to potvrdil: "Tohle bylo velmi přesné!".

Co vidíte?

Pokud jste jako první spatřili dvě tváře z bočního profilu, jste člověk, který má tendenci skrývat své emoce, zejména ty, které jsou pro vás skutečně silné. To z vás však dělá člověka, který na druhé působí silně a často odhadne emoce druhých s naprostou přesností. Ač to nemusí být hned.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V jakékoliv situaci si zachováte chladnou hlavu. Tím se pro druhé stáváte magnetem pro řešení menších i větších problémů. Nepřízeň osudu berete s nadhledem nebo tak alespoň vypadáte.

Lidé si vás velmi váží pro pevný a neochvějný charakter. "Ačkoli své emoce občas skrýváte, jakýkoli nezdar berete jako odrazový můstek posunout se dál. Nikdy se nehroutíte, víte, že zkušenosti jsou nedílnou součástí vývoje," upřesňuje Yilin.

Přesto vám tvrdý zevnějšek může ztěžovat schopnost sdílení. Musíte najít správný balanc. "Nezapomínejte vyjadřovat své emoce a hledat podporu, když je to potřeba, protože uzavírání svých pocitů do sebe se může časem podepsat na vaší duševní pohodě," radí Yilin.

Ti z vás, kteří viděli svícen, mají vrozený talent pro dešifrování osobností lidí kolem vás. Lidé důvěřují vašemu instinktu, pokud jde o porozumění druhým, a vaše sociální obratnost vám může pomoci k úspěchu v profesní sféře.

Vaše prozíravá povaha vás nutí bedlivě si volit nejbližší přátele. Díky tomu je váš okruh lidí plný těch, na které se můžete kdykoliv spolehnout. "Máte neuvěřitelnou schopnost vidět za povrch a číst v lidech jako v otevřené knize. Vaše intuice je na místě a dokážete zachytit jemné náznaky, které většině lidí unikají," uvádí Yilin.

Zdroje: www.express.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.the-sun.com